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Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
Dünyaca ünlü gastronomi ve yerel lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" sıralamasını açıklayarak küresel ölçekte damak çatlatan en popüler süt ve yoğurt bazlı lezzetleri duyurdu. Uluslararası gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla şekillenen listede Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez milli içeceği ayranın kaçıncı sırada yer aldığı ve kaç puan aldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 23:02