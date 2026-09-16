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Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Dünyaca ünlü gastronomi ve yerel lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" sıralamasını açıklayarak küresel ölçekte damak çatlatan en popüler süt ve yoğurt bazlı lezzetleri duyurdu. Uluslararası gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla şekillenen listede Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez milli içeceği ayranın kaçıncı sırada yer aldığı ve kaç puan aldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:59 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 23:02
Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Geleneksel lezzetleri puanlayarak dünya mutfak sıralamaları oluşturan TasteAtlas, bu kez süt ve yoğurt bazlı en popüler içecekleri mercek altına aldı. Türk mutfak kültürünün ve yemeklerin yanında içilen vazgeçilmezlerinden biri olan ayranın bu listedeki yeri ön plana çıktı.

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

20. TAHN (ERMENİSTAN)

Puanı: 3.1

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

19. COFFEE MİLK (ABD)

Puanı: 3.1

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Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

18. ŽİNČİCA (SLOVAKYA)

Puanı: 3.2

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

17. MİLKİS (GÜNEY KORE)

Puanı: 3.6

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

16. LECHE MERENGADA (İSPANYA)

Puanı: 3.7

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

15. NAMKEEN LASSİ / TUZLU LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 3.7

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

14. AVENA COLOMBİANA (KOLOMBİYA)

Puanı: 3.7

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

13. AYRAN (TÜRKİYE)

Puanı: 3.8

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

12. PUCKO (İSVEÇ)

Puanı: 3.8

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

11. SODA GEMBİRA (ENDONEZYA)

Puanı: 3.9

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

10. BANDUNG (MALEZYA)

Puanı: 3.9

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

9. COCİO (DANİMARKA)

Puanı: 3.9

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

8. RYAZHENKA (UKRAYNA)

Puanı: 4.1

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

7. LİCUADO (MEKSİKA)

Puanı: 4.1

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

6. LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.1

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

5. CHOCOLATE CALİENTE (İSPANYA)

Puanı: 4.2

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

4. LECHE CON PLÁTANO (ŞİLİ)

Puanı: 4.2

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

3. CHOLADO (KOLOMBİYA)

Puanı: 4.2

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

2. MEETHİ LASSİ / TATLI LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri Açıklandı! Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

1. MANGO LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör