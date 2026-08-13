Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

6. GAZİANTEP BAKLAVASI (TÜRKİYE - 4.4 PUAN)

Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı padişahlarının mutfak mirası olan, Ramazan ve Kurban bayramlarının vazgeçilmezi Antep fıstığının en asil hali bu tescilli başyapıt, küresel listenin en iddialı lezzetlerinden biri oldu.