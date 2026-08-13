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Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!
Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!
Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlı Hamur İşleri" listesini yayınladı. Portekiz'den Yunanistan'a, Avusturya'dan İsveç'e kadar gastronomi dünyasının ikonik lezzetlerinin yarıştığı listede, Türk mutfağı damgasını vurdu. Gaziantep ve Hatay'ın tescilli başyapıtları küresel gurmelerden tam not alarak üst sıralara yerleşti. İşte dünyanın en iyi 20 tatlı hamur işi ve Türk mutfağının listedeki gurur verici başarısı…
Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:42