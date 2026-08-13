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Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlı Hamur İşleri" listesini yayınladı. Portekiz'den Yunanistan'a, Avusturya'dan İsveç'e kadar gastronomi dünyasının ikonik lezzetlerinin yarıştığı listede, Türk mutfağı damgasını vurdu. Gaziantep ve Hatay'ın tescilli başyapıtları küresel gurmelerden tam not alarak üst sıralara yerleşti. İşte dünyanın en iyi 20 tatlı hamur işi ve Türk mutfağının listedeki gurur verici başarısı…

Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:42
Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

Gastronomi tutkunlarının yakından takip ettiği uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından binlerce hamur işini değerlendirerek en iyi 20 tatlı hamur işini sıraladı. Listede; Türkiye tam 4 efsanevi lezzetiyle üst sıralarda gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

20. FOUSKAKİA (YUNANİSTAN - 4.2 PUAN)

Ege'deki Skopelos ve Alonnisos adalarına özgü, kelime anlamı "baloncuk" olan, kızgın yağda pişirilip sıcakken üzerine bal, tarçın ve kuru yemiş dökülerek servis edilen geleneksel Ege lokması.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

19. APFELSTRUDEL (AVUSTURYA - 4.2 PUAN)

Kökeni baklava hamuru açma tekniğine dayanan, Osmanlı-Habsburg etkileşimiyle Viyana saray mutfağına taşınan incecik katlar arasındaki elmalı, tarçınlı ve romlu enfes Avusturya klasiği.

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Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

18. KOUİGN-AMANN (FRANSA / BRETONYA - 4.2 PUAN)

19. yüzyılda bir fırıncının hatası sonucu keşfedilen, Breton dilinde direkt "tereyağlı kek" anlamına gelen ve dünyanın en yağlı hamur işi olarak kabul edilen efsanevi çıtır lezzet.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

17. NONNEVOT (HOLLANDA / LİMBURG - 4.3 PUAN)

17. yüzyıla uzanan, hamurunun düğüm şeklindeki yapısı ile dikkat çeken bu lezzet; karnavalların ikonik derin yağda kızarmış tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

16. KARDEMOMMEBOLLER (İSVEÇ - 4.3 PUAN)

Süt, tereyağı ve ezilmiş kakule tohumlarıyla hazırlanan, düğüm şekli verilerek fırınlanan ve özellikle Noel ile Santa Lucia günlerinde kahveye eşlik eden geleneksel İskandinav çöreği.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

15. FRANZBRÖTCHEN (ALMANYA - 4.3 PUAN)

Hamburg bölgesine ait, hamuru kat kat katlanıp tereyağı, tarçın ve şekerle sırlanan; hikayesi Napoleon dönemi Fransız ekmeklerine dayanan yapışkan dokulu Alman çöreği.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

14. PAPANAȘİ (ROMANYA - 4.3 PUAN)

Tuzsuz inek peyniri veya urda peyniri eklenerek hazırlanan hamurun kızartılmasıyla yapılan, meyve reçelleri ve ekşi krema ile servis edilen Romanya'nın geleneksel halka tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

13. KANELBULLE (İSVEÇ - 4.3 PUAN)

Kakule aromalı hamuru, tarçın dolgusu ve üzerindeki inci şekeriyle İsveç'in meşhur kahve sohbeti (Fika) kültürünün kalbi olan ve ülkede özel günü kutlanan tarçınlı çörek.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

12. PĄCZKİ (POLONYA - 4.3 PUAN)

Yoğun maya, yumurta ve tereyağı hamurunun içine meyve marmelatı doldurularak kızartılan; hamura eklenen alkol sayesinde yağ çekmeyen ünlü Polonya donutu.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

11. SFENJ (FAS / CEZAYİR - 4.3 PUAN)

Kuzey Afrika sokak satıcılarının vazgeçilmezi olan, mayasız cıvık hamurun halka şeklinde kızgın yağda pişirilmesiyle elde edilen, içi yumuşacık dışı çıtır pudra şekerli ünlü lokma benzeri çörek.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

10. CROİSSANT / KRUVASAN (FRANSA - 4.3 PUAN)

Avusturya'nın Kipfel çöreğinden esinlenen, Fransızların milföy hamuru inovasyonuyla dünyada oldukça popüler hale gelen tereyağlı ikonik lezzet.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

9. KATMER (TÜRKİYE - 4.3 PUAN)

Gaziantep ile özdeşleşmiş, manda sütünden yapılan kaymak ve bol fıstığın incecik hamurla buluştuğu bu Türk lezzeti 9. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

8. KUNĀFAH (MISIR / ORTA DOĞU - 4.3 PUAN)

Kadayıf hamurunun portakal kabuğu ve kakule aromalı şerbetle tatlandırılıp, geleneksel peynirlerle sıcak sunulduğu, Orta Doğu mutfağının en köklü tatlı rüyası.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

7. BOUGATSA (YUNANİSTAN - 4.4 PUAN)

Selanik ve Serres bölgelerinde el yapımı incecik yufkaların arasına irmik kreması konularak yapılan geleneksel bir börek türü.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

6. GAZİANTEP BAKLAVASI (TÜRKİYE - 4.4 PUAN)

Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı padişahlarının mutfak mirası olan, Ramazan ve Kurban bayramlarının vazgeçilmezi Antep fıstığının en asil hali bu tescilli başyapıt, küresel listenin en iddialı lezzetlerinden biri oldu.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

5. FISTIKLI SARMA (TÜRKİYE - 4.4 PUAN)

Gaziantep fıstıklarından elde edilen doğal yeşil fıstık ezmesinin, tek bir kat yufka ile sarılmasıyla oluşan bu yoğun lezzet; yabancı gurmelerden de yüksek puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

4. ANTAKYA KÜNEFESİ (TÜRKİYE - 4.5 PUAN)

Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan ve Hatay'ın tescilli tuzsuz peyniriyle iki tarafı da kızartılarak sıcak şerbetle buluşturulan bu eşsiz lezzet, dünyanın en iyi tatlı hamur işleri listesinde ön plana çıktı.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

3. PASTEL DE NATA (PORTEKİZ - 4.5 PUAN)

Lizbon genelinde yaygın olan ve Pastel de Belém'in kardeşi sayılan bu turta, limon ve vanilya aroması içermeyen saf muhallebi dolgusu ve üzerine serpilen tarçın eşliğinde sunuluyor.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

2. TRİGONA PANORAMATOS (YUNANİSTAN - 4.6 PUAN)

Selanik kökenli bu çıtır, tereyağlı ve koni şeklindeki milföy benzeri hamur işi; soğuk şerbete batırıldıktan sonra içi nefis bir krema ile doldurulan bir lezzet.

Dünyanın en iyi tatlı hamur işleri açıklandı: Türkiye’nin o lezzetleri listeye damga vurdu!

1. PASTEL DE BELÉM (PORTEKİZ - 4.6 PUAN)

1837 yılına dayanan ve Jerónimos Manastırı'ndaki rahipler tarafından geliştirilen bu gizli formüllü yumurtalı muhallebili turta, dünyada sadece tek bir fabrikada bu isimle üretilebiliyor ve listenin zirvesinde yer alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör