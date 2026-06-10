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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

TasteAtlas dünyanın en iyi 50 tatlısını açıkladı. Milyonlarca oyla zirveye oturan ve baklavayı bile geride bırakan o Türk lezzeti herkesi gururlandırdı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 13:52
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

Küresel gastronomi rehberi TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla hazırladığı "Dünyanın En İyi 50 Tatlısı" listesini yayınladı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

Türk mutfağının asırlık lezzetlerinin adeta şov yaptığı listede, birincilik kürsüsüne Türkiye'den çok özel bir lezzet oturdu. Baklava, künefe ve sütlaç gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşen o geleneksel tat, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

50. Nonnevot

Hollanda'nın geleneksel kızarmış hamur tatlısı.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

49. Kulfi

Yoğun kıvamıyla bilinen geleneksel Hint dondurması.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

48. Gelato alla Nocciola

Fındık aromasıyla hazırlanan İtalyan gelatosu.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

47. Pudim de Leite Condensado

Yoğun sütlü yapısıyla öne çıkan Brezilya pudingi.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

46. Yiaourti me Meli

Bal ve yoğurdun birleşimiyle hazırlanan Yunan tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

45. Fırın Sütlaç

Üzeri kızartılmış geleneksel Türk sütlü tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

44. Syrniki

Peynirle hazırlanan Rus pankekleri.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

43. Liège Waffle

Karamelleşmiş şeker parçalarıyla ünlü Belçika waffle'ı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

42. Sernik

Polonya usulü cheesecake.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

41. Crème Brûlée

Karamelize şeker tabakasıyla ünlü Fransız tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

40. Chomchom

Şuruplu ve süt bazlı Bangladeş tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

39. Melopita

Bal ve peynirle hazırlanan geleneksel Yunan turtası.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

38. Makroud el Louse

Badem bazlı Cezayir tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

37. Klepon

Hindistan cevizli Endonezya tatlı topları.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

36. Valašskı Frgál

Meyveli dolgularla hazırlanan geleneksel Çek keki.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

35. Sfakianopita

Bal ve peynirle servis edilen Girit lezzeti.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

34. Marcinek

Kat kat hazırlanan geleneksel Polonya pastası.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

33. Papanași

Tatlı peynirle yapılan Romanya tatlısı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

32. Melomakarona

Bal ve cevizle hazırlanan geleneksel Yunan kurabiyesi.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

31. Pączki

Reçelli dolgularıyla ünlü Polonya çöreği.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

30. Mousse de Maracujá

Çarkıfelek meyvesiyle hazırlanan hafif köpük tatlı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

29. Kaiserschmarrn

Parçalanmış kalın pankek görünümündeki Avusturya klasiği.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

28. Tiramisù

Kahve aromalı dünyanın en ünlü İtalyan tatlılarından biri.