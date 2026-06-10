Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

Türk mutfağının asırlık lezzetlerinin adeta şov yaptığı listede, birincilik kürsüsüne Türkiye'den çok özel bir lezzet oturdu. Baklava, künefe ve sütlaç gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşen o geleneksel tat, dünyada büyük yankı uyandırdı.