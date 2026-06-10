Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 2026 listesinde o tatlımız zirveye yerleşti!

Küresel gastronomi rehberi TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 50 Tatlısı' listesini yayınladı. Türk mutfağının asırlık lezzetlerinin adeta şov yaptığı listede, birincilik kürsüsüne Türkiye'den çok özel bir lezzet oturdu. Baklava, künefe ve sütlaç gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşen o geleneksel tat, dünyada büyük yankı uyandırdı. 50. Nonnevot Hollanda'nın geleneksel kızarmış hamur tatlısı. 49. Kulfi Yoğun kıvamıyla bilinen geleneksel Hint dondurması. 48. Gelato alla Nocciola Fındık aromasıyla hazırlanan İtalyan gelatosu. 47. Pudim de Leite Condensado Yoğun sütlü yapısıyla öne çıkan Brezilya pudingi. 46. Yiaourti me Meli Bal ve yoğurdun birleşimiyle hazırlanan Yunan tatlısı. 45. Fırın Sütlaç Üzeri kızartılmış geleneksel Türk sütlü tatlısı. 44. Syrniki Peynirle hazırlanan Rus pankekleri. 43. Liège Waffle Karamelleşmiş şeker parçalarıyla ünlü Belçika waffle'ı. 42. Sernik Polonya usulü cheesecake. 41. Crème Brûlée Karamelize şeker tabakasıyla ünlü Fransız tatlısı. 40. Chomchom Şuruplu ve süt bazlı Bangladeş tatlısı. 39. Melopita Bal ve peynirle hazırlanan geleneksel Yunan turtası. 38. Makroud el Louse Badem bazlı Cezayir tatlısı. 37. Klepon Hindistan cevizli Endonezya tatlı topları. 36. Valašskı Frgál Meyveli dolgularla hazırlanan geleneksel Çek keki. 35. Sfakianopita Bal ve peynirle servis edilen Girit lezzeti. 34. Marcinek Kat kat hazırlanan geleneksel Polonya pastası. 33. Papanași Tatlı peynirle yapılan Romanya tatlısı. 32. Melomakarona Bal ve cevizle hazırlanan geleneksel Yunan kurabiyesi. 31. Pączki Reçelli dolgularıyla ünlü Polonya çöreği. 30. Mousse de Maracujá Çarkıfelek meyvesiyle hazırlanan hafif köpük tatlı. 29. Kaiserschmarrn Parçalanmış kalın pankek görünümündeki Avusturya klasiği. 28. Tiramisù Kahve aromalı dünyanın en ünlü İtalyan tatlılarından biri. 27. Dulce de Leche Süt karameliyle hazırlanan Arjantin lezzeti. 26. Turrón de Doña Pepa Peru'nun geleneksel şuruplu tatlısı. 25. Sfenj Fas mutfağının ünlü kızarmış hamur işi. 24. Khanom Khrok Hindistan cevizli Tayland sokak lezzeti. 23. Basque Cheesecake Yanık yüzeyiyle meşhur San Sebastian cheesecake'i. 22. Frozen Custard Yumurta bazlı yoğun Amerikan dondurması. 21. Dondurma Maraş usulü yoğun kıvamlı Türk dondurması. 20. Chocolate Soufflé İçi akışkan çikolatalı Fransız sufle. 19. Kunāfah Ortadoğu'nun en sevilen şerbetli Mısır tatlılarından biri. 18. Bambalouni Tunus'a özgü kızarmış hamur tatlısı. 17. Nutella Crêpes Nutella dolgulu Fransız krebi. 16. Vánoční Cukroví Çek Cumhuriyeti'nin geleneksel yılbaşı kurabiyeleri. 15. Carlota de Limón Limonlu ve bisküvili Meksika tatlısı. 14. Pisang Goreng Kızartılmış muzla hazırlanan Endonezya tatlısı. 13. Pavê Katmanlı yapısıyla bilinen Brezilya tatlısı. 12. Kladdkaka Yoğun çikolatalı İsveç keki. 11. Cremolada Meyveli buzlu Peru tatlısı. 10. Pão de Ló de Ovar Akışkan dokusuyla ünlü Portekiz keki. 9. Tinginys Bisküvi ve çikolata karışımıyla hazırlanan Litvanya tatlısı. 8. Crêpes Sucrées Tatlı Fransız krepleri dünya çapında büyük ilgi görüyor. 7. Tembleque Hindistan cevizi bazlı Porto Riko tatlısı. 6. Fıstıklı Sarma Yoğun Antep fıstığıyla hazırlanan Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri. 5. Gaziantep Baklavası İncecik hamuru ve bol fıstığıyla dünyanın en ünlü tatlılarından biri. 4. Strudel İnce hamur ve meyve dolgulu geleneksel Avrupa tatlısı. 3. Gelato al Pistacchio Yoğun fıstık aromasıyla hazırlanan İtalyan gelatosu. 2. Clotted Cream Ice Cream Kaymak bazlı İngiliz dondurması. 1. Antakya Künefesi Çıtır kadayıf ve eriyen peynirin buluştuğu Antakya künefesi, TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi tatlısı seçildi. LİSTEYE GİREN TÜM TÜRK TATLILARI 1. Antakya Künefesi 5. Gaziantep Baklavası 6. Fıstıklı Sarma 21. Dondurma 45. Fırın Sütlaç 70. Kazandibi 77. Baklava TasteAtlas'ın dünyanın en iyi 100 tatlısı listesine Türkiye'den toplam 7 tatlı girmeyi başardı. Türk mutfağı böylece listede en fazla temsil edilen mutfaklardan biri oldu.