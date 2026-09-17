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Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?
Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?
Dünyanın en özel köyleri seçildi, Türkiye listeyi altüst etti! Birleşmiş Milletler'in hazırladığı prestijli listede yer alan 4 köyümüz, görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, turizm tutkunlarının odaklandığı dünyanın en iyi turizm köyleri;
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:47