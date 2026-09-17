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Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Dünyanın en özel köyleri seçildi, Türkiye listeyi altüst etti! Birleşmiş Milletler'in hazırladığı prestijli listede yer alan 4 köyümüz, görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, turizm tutkunlarının odaklandığı dünyanın en iyi turizm köyleri;

Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:47
Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Dünyanın en iyi 52 turizm köyü listesi güncellendi! Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtan 4 özel durak dikkat çekti. İşte valiz hazırlatacak o liste…

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ

Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği En İyi 52 Turizm Köyü listesi (köylerin alfabetik sırasına göre) aşağıdaki gibidir:

  • Agaete, İspanya
  • Akyaka, Türkiye
  • Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
  • Anıtlı, Türkiye
  • Antônio Prado, Brezilya
  • Arquà Petrarca, İtalya
  • Asolo, İtalya
  • Asuka, Japonya
  • Barbaros, Türkiye
  • Bellano, İtalya
  • Bled, Slovenya
  • Carlos Pellegrini, Arjantin
  • Chamarel, Mauritius
  • Digang, Çin
  • Dongluo, Çin
  • Ezcaray, İspanya
  • Flößerstadt Schiltach, Almanya
  • Mauritius'un Güneydoğu Grand Nehri
  • Hosszúhetény, Macaristan
  • Huanggang, Çin
  • Çin'in Jikayi şehri
  • Kale Üçağız, Türkiye
  • Kandelous, İran
  • Kaštelir Labinci, Hırvatistan
  • Khinalig, Azerbaycan
  • Kolochava, Ukrayna
  • Koyasan, Japonya
  • Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
  • Loriga, Portekiz
  • Lô Lô Chải, Vietnam
  • Maimará, Arjantin
  • Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
  • Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
  • Mértola, Portekiz
  • Mórahalom, Macaristan
  • Güney Kore, Muju Köyü
  • Murillo, Kolombiya
  • Neot Semadar, İsrail
  • Kuzey Azrak, Ürdün
  • Pacto, Ekvador
  • Pemuteran, Endonezya
  • Plateliai, Litvanya
  • Pont-Croix, Fransa
  • Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
  • Şafiabad, İran
  • Shodoshima, Japonya
  • Soheili, İran
  • Synevyrska Polyana, Ukrayna
  • Tonosho, Japonya
  • Valendas, İsviçre
  • Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
  • Yangsuri, Kore Cumhuriyeti
Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY

Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu'nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor.

1. MUĞLA – AKYAKA

Muğla'nın "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanlı göz bebeği Akyaka, çevre dostu mimarisi ve Azmak Nehri'nin büyüleyici serinliği ile listeye girdi. Geleneksel Akyaka evleri ve doğayla barışık turizm anlayışı, köyü küresel ölçekte bir model haline getiriyor.

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Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

2. İZMİR – BARBAROS

Urla'nın en özgün noktalarından biri olan Barbaros Köyü, yerel üretimi ve geleneksel el sanatlarını yaşatmasıyla öne çıkıyor. Özellikle yerel gastronomi kültürü ve köyün dokusuna işlenmiş sanatsal etkinlikler, BM değerlendirmesinde tam not aldı.

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

3. MARDİN – ANITLI

Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Anıtlı Köyü, tarihi dokusu ve farklı inançların huzurla bir arada yaşadığı çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan köy, adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

4. ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ

Denizle tarihin iç içe geçtiği Kale Üçağız, Likya uygarlığının izlerini taşıyan batık kentleri ve eşsiz koylarıyla listeye girdi. Modern dünya ile antik dönemi birleştiren bu kıyı köyü, sürdürülebilir turizmin en canlı örneklerinden biri.

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

PEKİ DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan şehirler, geçmişten bugüne uzanan hikayeleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik bulgular ve tarihsel kayıtlar doğrultusunda hazırlanan listede, dünyanın en eski yerleşim merkezleri sıralandı. Türkiye'den iki şehir ise binlerce yıllık geçmişleriyle bu köklü listeye adını yazdırdı.

İşte dünyanın en eski şehirleri:

Şam (Suriye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Eriha (Filistin)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Byblos (Lübnan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Halep (Suriye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Atina (Yunanistan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Varanasi (Hindistan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Plovdiv (Bulgaristan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Susa (İran)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Kerkük (Irak)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Filibe (Bulgaristan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Cadiz (İspanya)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Erbil (Irak)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Çatalhöyük (Konya)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Gaziantep (Türkiye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Lizbon (Portekiz)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Larnaka (Kıbrıs)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Beyrut (Lübnan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri 2026 açıklandı! Bakın Türkiye’den hangi köyler listeye girdi?

Kudüs (Filistin)