Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

Yoğurt, sofralarımızın sadece bir yan ürünü değil, ana karakteri. Sıcak bir yemeği dengeleyen, ferahlığıyla damakları şenlendiren bu ürün, dünya gastronomisinde de baş tacı ediliyor. TasteAtlas'ın güncel araştırması, yoğurdun en çok yakıştığı yemekleri ortaya koyarken, Türk mutfağının bu konudaki tartışılmaz liderliğini de bir kez daha tescilledi.