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Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye'nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye'nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı
Dünya mutfaklarının en sevdiği lezzetlerden biri olan yoğurt, aslında bizim mutfağımızın dünyaya en büyük hediyesi. TasteAtlas verileriyle belirlenen "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde Türkiye rüzgarı esiyor! İşte kökleri Anadolu'ya dayanan o muhteşem lezzet haritası.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 00:36
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 00:38