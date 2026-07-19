Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye'nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye'nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

Dünya mutfaklarının en sevdiği lezzetlerden biri olan yoğurt, aslında bizim mutfağımızın dünyaya en büyük hediyesi. TasteAtlas verileriyle belirlenen "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde Türkiye rüzgarı esiyor! İşte kökleri Anadolu'ya dayanan o muhteşem lezzet haritası.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 00:38
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

Yoğurt, sofralarımızın sadece bir yan ürünü değil, ana karakteri. Sıcak bir yemeği dengeleyen, ferahlığıyla damakları şenlendiren bu ürün, dünya gastronomisinde de baş tacı ediliyor. TasteAtlas'ın güncel araştırması, yoğurdun en çok yakıştığı yemekleri ortaya koyarken, Türk mutfağının bu konudaki tartışılmaz liderliğini de bir kez daha tescilledi.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

28. Mansaf (Ürdün) - Puan: 4.0

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

27. Patatosalata (Yunanistan) - Puanı: 4.0

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

26. Cacık (Türkiye) - Puan: 4.0

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

25. Ciorbă de salată cu afumătură (Romanya) - Puan: 4.0

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

24. Labneh (Ürdün) - Puan: 4.0

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

23. Banitsa (Bulgaristan) - Puan: 4.0

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

22. Dahi Vada (Kuzey Hindistan) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

21. Raita (Hindistan) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

20. Koldskål (Danimarka) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

19. Çılbır (Türkiye) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

18. Gzik (Polonya) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

17. Portokalopita (Yunanistan) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

16. Mast o Khiar (İran) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

15. Haydari (Türkiye) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

14. Korma (Hindistan) - Puan: 4.1

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

13. Şiş Tavuk (Türkiye) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

12. Burek sa sirom (Sırbistan) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

11. Fatteh (Lübnan) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

10. Kabab Barg (İran) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

09. Tzatziki (Yunanistan) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

08. Tandoori (Hindistan) - Puan: 4.2

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

07. Snezhanka Salata (Bulgaristan) - Puan: 4.3

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

06. Yiaourti me meli (Yunanistan) - Puan: 4.3

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye’nin o efsane lezzetleri devleri geride bıraktı

05. Mantı (Türkiye) - Puan: 4.3