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Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor
Gastronomi dünyasının prestijli rehberi Taste Atlas, dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeğini sıraladı. Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmez 4 klasiği, küresel lezzet haritasında üst sıralarda kendine yer bularak listeye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:44