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Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

Gastronomi dünyasının prestijli rehberi Taste Atlas, dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeğini sıraladı. Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmez 4 klasiği, küresel lezzet haritasında üst sıralarda kendine yer bularak listeye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:44
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

Geleneksel tatları uluslararası arenada değerlendiren ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, bu kez dünyanın dört bir yanından en beğenilen yumurtalı tarifleri mercek altına aldı. Kullanıcı oyları ve gastronomi uzmanlarının puanlarıyla hazırlanan Dünyanın En İyi 50 Yumurtalı Yemeği listesinde, Türkiye zengin mutfak mirasıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri

30. Kaygana - Türkiye - 3.9

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

29. Kabaklı Omlet - Toskana, İtalya - 3.9

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Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

24. Omurice - Japonya - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

21. Onsen tamago - Japonya - 4.0

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

20. Masala omleti - Hindistan - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

17. Çılbır - Türkiye - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

14. Menemen - Türkiye - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor
10. Fourtalia - Andros, Yunanistan - 4.2
Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2