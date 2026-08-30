Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesinde Türk mutfağı rüzgarı: 4 geleneksel lezzetimiz zirveye oynuyor

Geleneksel tatları uluslararası arenada değerlendiren ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, bu kez dünyanın dört bir yanından en beğenilen yumurtalı tarifleri mercek altına aldı. Kullanıcı oyları ve gastronomi uzmanlarının puanlarıyla hazırlanan Dünyanın En İyi 50 Yumurtalı Yemeği listesinde, Türkiye zengin mutfak mirasıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.