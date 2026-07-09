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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

TÜİK, 1989 yılından bu yana "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilen "11 Temmuz 1987" tarihinde Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye, 86,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi oldu. Çocuk ve genç nüfus oranı Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. İşte ülke ülke nüfus oranları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 10:50
Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Nüfus Günü dolayısıyla 2025 yılına ilişkin küresel nüfus verilerini yayımladı. TÜİK tarafından yayınlanan raporda göre dünya nüfusunun 2025 yılında 8 milyar 231 milyon 613 bin kişiye ulaştığı tahmin edilirken, Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi oldu.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan Türkiye, nüfus büyüklüğünde ilk 20 ülke arasındaki yerini korurken, demografik yapısıyla da dikkat çekti.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

HİNDİSTAN ZİRVEDE, ÇİN İKİNCİ SIRADA

BM verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ise Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Bu üç ülke tek başına dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

TÜRKİYE ÇOCUK NÜFUSUNDA AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTI

Rapora göre dünya genelinde çocuk nüfusunun (0-17 yaş) toplam nüfusa oranı yüzde 29,3 olarak hesaplandı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Buna karşın Türkiye, çocuk nüfus oranında Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin tamamını geride bıraktı. AB'de en yüksek çocuk nüfus oranı yüzde 22,3 ile İrlanda'da kaydedildi.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

GENÇ NÜFUSTA DA AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı dünya genelinde yüzde 15,6 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Dünya ortalamasının altında kalan Türkiye, buna rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek genç nüfus oranına sahip oldu.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

YAŞLI NÜFUS DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e yükseldi. Bu oran, yüzde 10,4 olan dünya ortalamasının üzerine çıkarken, Avrupa Birliği ülkelerinin yaşlı nüfus oranlarının altında kaldı.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

DOĞURGANLIKTA DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

BM tahminlerine göre dünya genelinde kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 2,24 olurken, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk olarak hesaplandı.

Bu veri, Türkiye'nin doğurganlık hızının hem nüfusun kendini yenileme eşiğinin hem de dünya ortalamasının altında kaldığını ortaya koydu.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Raporda Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin erkeklerde 75,5 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirtildi. Her iki değer de dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri...

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

1- Hindistan: 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

2- Çin: 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

3- Amerika Birleşik Devletleri: 347 milyon 275 bin 808 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

4- Endonezya: 285 milyon 721 bin 236 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

5- Pakistan: 255 milyon 219 bin 555 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

6- Nijerya: 237 milyon 527 bin 782 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

7- Brezilya: 212 milyon 812 bin 405 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

8- Bangladeş: 175 milyon 686 bin 900 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

9- Rusya Federasyonu: 143 milyon 997 bin 393 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

10- Etiyopya: 135 milyon 472 bin 51 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

11- Meksika: 131 milyon 946 bin 900 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

12- Japonya: 123 milyon 103 bin 479 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

13- Mısır: 118 milyon 365 bin 995 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

14- Filipinler: 116 milyon 786 bin 963 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

15- Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 112 milyon 832 bin 473 kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

16- Vietnam: 101 milyon 598 bin 527 kişi