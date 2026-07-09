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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması
Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması
TÜİK, 1989 yılından bu yana "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilen "11 Temmuz 1987" tarihinde Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye, 86,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi oldu. Çocuk ve genç nüfus oranı Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. İşte ülke ülke nüfus oranları...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 10:50