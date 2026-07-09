Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu: İşte ülke ülke nüfus sıralaması

HİNDİSTAN ZİRVEDE, ÇİN İKİNCİ SIRADA

BM verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ise Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Bu üç ülke tek başına dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.