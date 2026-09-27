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Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

Dünyanın en büyük 20 metropolü ilan edildi! BM'nin "Mega Kent" raporuna göre milyonları barındıran dev şehirler sıralanırken, İstanbul da küresel listedeki yeriyle dikkat çekti. İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:58