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Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

Dünyanın en büyük 20 metropolü ilan edildi! BM'nin "Mega Kent" raporuna göre milyonları barındıran dev şehirler sıralanırken, İstanbul da küresel listedeki yeriyle dikkat çekti. İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:58
Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...
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BM'nin açıklandığı "Dünyanın En Kalabalık 20 Şehri" listesine Asya metropolleri damga vururken, İstanbul da devlerin arasındaki yerini aldı. İşte dünyanın en büyük mega kentleri ve İstanbul'un küresel listedeki yeri…

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

20- GUANGZHOU (Çin)

Yaklaşık 14,4 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

19- TIANJIN (Çin)

Yaklaşık 14,6 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

18- MANILA (Filipinler)

Yaklaşık 14,9 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

17- KİNŞASA (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Yaklaşık 15 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

16- LAGOS (Nijerya)

Yaklaşık 15,2 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

15- KALKÜTA (Hindistan)

Yaklaşık 15,3 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

14- BUENOS AIRES (Arjantin)

Yaklaşık 15,7 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

13- İSTANBUL (Türkiye)

Yaklaşık 16 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

12- KARACHI (Pakistan)

Yaklaşık 18 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

11- CHONGQING (Çin)

Yaklaşık 18,6 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

10- OSAKA (Japonya)

Yaklaşık 18,9 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

9- MUMBAI (Hindistan)

Yaklaşık 22,1 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

8- PEKİN (Çin)

Yaklaşık 22,6 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

7- MEKSİKO (Meksika)

Yaklaşık 22,7 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

6- SÃO PAULO (Brezilya)

Yaklaşık 22,8 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

5- KAHİRE (Mısır)

Yaklaşık 23,1 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

4- DAKKA (Bangladeş)

Yaklaşık 24,6 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

3- ŞANGHAY (Çin)

Yaklaşık 29,9 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

2- DELHİ (Hindistan)

Yaklaşık 33,8 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

1- TOKYO (Japonya)

Yaklaşık 37,1 milyon kişi

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

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İstanbul - 673,029

Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi açıklandı: İstanbul listede kaçıncı sırada? Dikkat çeken tablo...

Ankara - 74,784