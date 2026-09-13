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Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...
Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...
İsveç merkezli kapsamlı gastronomi araştırması, damak tadını zorlayan mutfakları gün yüzüne çıkardı. İşte lezzet tutkunlarının geçer not vermediği dünyanın en kötü mutfakları ve aç dönme riski en yüksek 5 ülke.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:52