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Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

İsveç merkezli kapsamlı gastronomi araştırması, damak tadını zorlayan mutfakları gün yüzüne çıkardı. İşte lezzet tutkunlarının geçer not vermediği dünyanın en kötü mutfakları ve aç dönme riski en yüksek 5 ülke.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:52
Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Yeni bir coğrafyayı keşfetmenin en unutulmaz parçası şüphesiz yerel mutfak deneyimidir. Ancak her rota lezzet garantisi sunmuyor. İsveç merkezli gastronomi değerlendirmeleri ve dünya genelinden milyonlarca gezginin ortak puanlamasıyla hazırlanan güncel rapor, beklentileri karşılayamayan ülke mutfaklarını sıraladı. Popüler turizm merkezlerinin bile alt sıralarda yer aldığı listede, damak tadını zorlayan ve turistlerin en çok şikayet ettiği 5 ülke öne çıkıyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Listede yer alan bazı ülkeler sade ve baharatsız yemekleriyle eleştirilirken, bazılarının geleneksel tarifleri ise tadanları adeta pişman ediyor.

İşte damak tadını zorlayan ve gastronomi dünyasında geçer not alamayan o mutfaklar…

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

1. İngiltere: Haşlanmış Tatlar ve Sossuz Yemekler

Dünya gastronomisinde adı anıldığında eleştirilerin hedefi olan ilk ülkelerden biri hiç şüphesiz İngiltere. İngiliz mutfağı, malzeme kalitesine rağmen pişirme teknikleri ve baharat kullanımındaki yetersizliği nedeniyle listenin alt sıralarından kurtulamıyor.

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Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Neden Eleştiriliyor?

Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Mousse kıvamındaki pürelerle sunulan haşlanmış etler, deniz mahsullü turta (Stargazy Pie) ve lezzetsiz bulunan siyah sosis (Black Pudding).

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

2. Amerika Birleşik Devletleri: İşlenmiş Gıdalar ve Aşırı Yağlı Tarifler

Sokak lezzetleri ve hızlı tüketim (fast-food) konusunda bir dünya devi olan ABD, geleneksel ve özgün mutfak kültürü söz konusu olduğunda sınıfta kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Neden Eleştiriliyor?

Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Sprey peynirler, derin yağda kızartılmış tereyağı ve aşırı tatlandırılmış mısır ekmekleri.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

3. Hollanda: Pratik Ama Lezzetsiz: Sandviç Kültürünün Ötesine Geçemeyenler

Kuzey Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda, gastronomi zenginliği açısından oldukça zayıf bir profil çiziyor. Günlük beslenme alışkanlıkları tamamen pratiklik üzerine kurulu olan ülkede, yemek kültürü derinlikten uzak bulunuyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Neden Eleştiriliyor?

Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Çiğ mersin balığı (Haring), üzerine çikolata taneleri dökülen ekmek (Hagelslag) ve haşlanmış patatesli sebze ezmeleri (Stamppot).
Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

4. Kanada: Özgünlük Eksikliği ve Sos Bağımlılığı

Geniş coğrafyasına rağmen kendine has bir mutfak kimliği oluşturmakta zorlanan Kanada, listede lezzet tutkunlarını tatmin edemeyen bir diğer nokta olarak göze çarpıyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Neden Eleştiriliyor?

Mutfak kültürünün büyük oranda Amerikan ve Fransız etkisinde kalması ve özgün tarif sayısının son derece az olması temel eleştiri konusu.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Gravy soslu ve peynirli patates kızartması (Poutine) dışında dünya çapında kabul görmüş belirgin bir geleneksel yemeğin bulunmayışı.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

5. İrlanda: Patates ve Etin Ötesine Geçemeyen Sade Menüler

Doğal güzellikleriyle ünlü İrlanda, söz konusu mutfak olduğunda benzer şekilde tekdüzeliğe teslim olmuş durumda. Tarihsel süreçte yaşanan kıtlıkların da etkisiyle oluşan sade yemek alışkanlıkları, modern dünyada gurmelerden düşük puanlar alıyor.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Neden Eleştiriliyor?

Çeşitliliğin son derece az olması, baharat kullanımının yok denecek kadar azlığı ve menülerin neredeyse tamamının patates ve koyun etine dayanması.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

En Çok Eleştirilen Yemekler:

İrlanda yahnisi (Irish Stew) ve lahana eşliğinde sunulan haşlanmış domuz eti (Coddle).

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

Gelin bir de tabloya ülke değil yemek bazlı bakalım...

Gastronomi dünyası genellikle Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü şefleri ve ağız sulandıran tarifleri konuşmayı sever. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin puanlamalarını analiz ederek "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesini güncelledi.

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

100- Yafalar (Yeni Zelanda)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

98- Sogeum-ppang (Güney Kore)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

97- Sopa de castanhas (Portekiz)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

96- Charales (Jalisco, Meksika)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

95- Picada (Katalonya, İspanya)

Dünyanın en kötü 5 mutfağı açıklandı: Bu ülkelere giden aç dönüyor! İşte gurmelerin kara listesi...

94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)