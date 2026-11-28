Aylardır arı otelini takip eden Haupt, misafirlerini sıcak yuvalarını seven ama arada komşularıyla selamlaşmaktan da geri durmayan minik ev kuşları olarak tanımlıyor ve "Başlarını dışarı uzatıyorlar ve sanki benimle sohbet ediyorlarmış gibi hissediyorum; yalnız bir arı için pek de asosyal sayılmazlar" diyor.