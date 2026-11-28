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Dünyanın en küçük otellerine ilginç misafirler geliyor! Yalnız arılar için dikkat çeken proje...
Dünyanın en küçük otellerine ilginç misafirler geliyor! Yalnız arılar için dikkat çeken proje...
Güney Afrika'daki ahşap arı otelleri, şehirlerde yaşayan yalnız arı türlerinin izlenmesini sağlıyor. Avrupa'daki farklı kentlerle paralel yürütülen çalışma, hem şehir biyoçeşitliliğini ölçüyor hem de kent sakinlerinin doğayla bağını güçlendiriyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 18:26