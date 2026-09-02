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Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...
Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...
Helikopter pistlerinden özel adalara, akılalmaz lüksün sınırlarını zorlayan dünyanın en pahalı 12 evi görenleri büyülüyor. Kendine ait adası, devasa arazileri ve özel pistleriyle donatılan bu milyarder malikaneleri, gezegenin en ayrıcalıklı yaşam alanları olarak kabul ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:20