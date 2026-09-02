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Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Helikopter pistlerinden özel adalara, akılalmaz lüksün sınırlarını zorlayan dünyanın en pahalı 12 evi görenleri büyülüyor. Kendine ait adası, devasa arazileri ve özel pistleriyle donatılan bu milyarder malikaneleri, gezegenin en ayrıcalıklı yaşam alanları olarak kabul ediliyor.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:20
Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Milyar dolarlık fiyat etiketleri, özel adalar ve kişisel limanlar... Dünyanın en pahalı 12 evi, sunduğu sıra dışı imkanlar ve üst düzey güvenlikle ultra lüks yaşamın kurallarını baştan yazıyor.

Buckingham Palace – Londra, Birleşik Krallık

775 oda, devasa bahçeler ve tarihi kraliyet ikametgahı.

Fiyat: ~4.9 milyar $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Antilia – Mumbai, Hindistan

27 katlı gökdelen benzeri malikâne, 3 helikopter pisti, kar odası gibi ultra lüks özellikler.

Fiyat: ~2 milyar $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Villa Leopolda – Fransız Rivierası, Fransa

Akdeniz'de devasa bahçelere sahip tarihi villa.

Fiyat: ~750 milyon $

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Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Villa Les Cèdres – Fransa

35 dönüm botanik bahçesi ve panoramik deniz manzarası.

Fiyat: ~450 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Les Palais Bulles – Cannes, Fransa

"Bubble Palace" olarak bilinen sıra dışı mimari ile dikkat çeker.

Fiyat: ~420 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

The Odeon Tower Penthouse – Monaco

Ultra lüks daire, Akdeniz manzaralı çatı katı yaşamı.

Fiyat: ~330 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Four Fairfield Pond – Hamptons, New York, ABD

63 dönümlük arazide devasa malikâne.

Fiyat: ~250–260 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

18-19 Kensington Palace Gardens – Londra, İngiltere

Dünyanın en pahalı konut adreslerinden biri.

Fiyat: ~222 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Beyoncé & Jay-Z Malibu Malikanesi – ABD

Ünlü çiftin lüks sahil mülkü.

Fiyat: ~200 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Ellison Estate – California, ABD

Oracle'ın kurucusuna ait ultra lüks mülk.

Fiyat: ~200 milyon $

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Özel ada içeren lüksün sınırındaki evler!

Bazı evler sadece malikâne değil, özel adada bulunan devasa yaşam alanları olarak da biliniyor.

Tarpon Isle – Palm Beach, Florida, ABD

Kendi özel adasında 2.2 acre (yaklaşık 0.9 ha) alan üzerinde süper lüks malikâne.

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

The Terraces – Mustique Adası, Karayipler

Bahsettiğimiz bu mega malikâne, özel bir adada yer alıyor ve ~200 milyon $ değerinde.

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Bu şehirlerde yaşamak artık sadece bir tercih değil, ciddi bir bütçe meselesi. Bir kahvenin bile lüks sayıldığı, kira fiyatlarının dudak uçuklattığı dünyanın en pahalı şehirleri dikkat çekiyor.

İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

10- SAN FRANCİSCO, ABD

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

9- TEL AVİV, İSRAİL

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

8- KOPENHAG, DANİMARKA

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

7- PARİS, FRANSA

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

6- LOS ANGELES, ABD

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

5- HONG KONG, ÇİN

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

4- CENEVRE, İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

3- NEW YORK, ABD

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

2- ZÜRİH, İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

1- SİNGAPUR

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Bu liste 2022'de şu şekildeydi: (1) New York, ABD; (2) Singapur; (3) Tel Aviv, İsrail; (4) Hong Kong, Çin; (5) Los Angeles, ABD; (6) Zürih, İsviçre; (7) Cenevre, İsviçre; (8) San Francisco, ABD; (9) Paris, Fransa; (10) Kopenhag, Danimarka.

Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHİRLERİ

Öte yandan, dünyanın en ucuz şehirleri listesi de açıklandı. Asya kıtasından birçok şehrin yer aldığı liste dikkat çekti.

FinanceBuzz tarafından yapılan araştırmaya göre liste şu şekilde:

15. VALENCİA, İSPANYA