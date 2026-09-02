Dünyanın en pahalı 12 evini yayınladılar! Liste göz kamaştırdı: Kendine özel adası bile var...

Bu şehirlerde yaşamak artık sadece bir tercih değil, ciddi bir bütçe meselesi. Bir kahvenin bile lüks sayıldığı, kira fiyatlarının dudak uçuklattığı dünyanın en pahalı şehirleri dikkat çekiyor.

İşte dünyanın en pahalı şehirleri...