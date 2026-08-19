Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en pahalı baharatı meğer Türkiye'deymiş! Kilosu 600 bin TL'ye kadar çıkıyor, yeni sezon başladı
Dünyanın en pahalı baharatı meğer Türkiye'deymiş! Kilosu 600 bin TL'ye kadar çıkıyor, yeni sezon başladı
Dünyanın en pahalı baharatında yeni sezon başladı. Türkiye'de de yetişen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan baharatın kilosu 600 bin TL'ye kadar çıkıyor. 110 dekarda üretim yapacak 51 üretici 2 ay içinde hasata başlayacak.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:42