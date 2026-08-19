Dünyanın en pahalı baharatı meğer Türkiye’deymiş! Kilosu 600 bin TL’ye kadar çıkıyor, yeni sezon başladı

SAFRANI KORUMAK İÇİN 7 FARKLI YÖNTEM

Bu yıl farklı yetiştirme koşullarının denendiğini belirten Yılmaz, "İşte malç yöntemiyle, malçlama yöntemi, taban örtüsü artık bir tanesinin üzerine. Bir tanesi tamamen orman toprağıyla beraber bir uygulama yaptı. Bir tanesi alüminyumlu topraklı uygulama yaptı. Klasik yöntemle, solucan gübresiyle buna benzer 7 çeşit bir uygulama yaptık bu yıl. İnşallah bunların sonuçlarını ekim ve kasım ayındaki hem çiçek hem de 2 yıl sonraki veriminde göreceğiz." ifadelerini kullandı.