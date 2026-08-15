Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en sağlıklı lezzet ikilisi Türk sofrasından çıktı! İşte biri olmadan diğeri eksik kalan o efsane çiftler!

Dünyanın en sağlıklı lezzet ikilisi Türk sofrasından çıktı! İşte biri olmadan diğeri eksik kalan o efsane çiftler!

Dünyanın birçok ülkesinde sofraların vazgeçilmezi olan lezzet ikilileri var. Ancak bizim mutfağımız bu konuda dünyadan önde. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fazla tuz, şeker ve doymuş yağ sağlık için büyük risk oluşturuyor. Tam da burada simit-çay ikilimiz hamburger-kolanın karşısında farkını konuşturuyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 10:05