Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: "Altında tüneller var..."

PEKİ DÜNYANIN EN SOĞUK NOKTASINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Soğuğun sınırlarını zorladığı bir yer hayal edin… Kış aylarında sokakların "buzdan sis"le kaplandığı, nefes almanın bile zorlaştığı bu şehirde termometreler eksi 80 derecenin altını gördü. Meteorologlara göre kaydedilen bu sıcaklık, son 20 yılı aşkın sürede ölçülen en düşük değerlerden biri. İşte dünyanın en soğuk şehri ve bu ekstrem soğukların yaşandığı yer…



