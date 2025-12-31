Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: "Altında tüneller var..."

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: "Altında tüneller var..."

Yeryüzünün sınırlarını zorlayan doğa olayları her geçen gün bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar ve NASA'nın uydu verileri, gezegenimizin adeta "cehennem kapısı" olarak adlandırılan en sıcak noktasını tescilledi.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:14
Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

İran'ın güneydoğusunda uzanan ve devasa bir tuz çölü olan Lut Çölü, yüzey sıcaklığıyla dünya rekorunu elinde tutuyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

TERMOMETRELER 70.7 DERECEYİ GÖRDÜ

Afro-Asyatik çöller kuşağının bir parçası olan Lut Çölü, sadece bir kum yığını değil; 480 kilometre uzunluğu ve 320 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük havzalarından biri.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

NASA uyduları tarafından yapılan ölçümlerde, çöl yüzeyinde kaydedilen 70.7 °C (159 °F) sıcaklık, burayı "dünyanın yüzey sıcaklığı en yüksek bölgesi" unvanına taşıdı. Bu ekstrem sıcaklık, bölgeyi neredeyse hiçbir canlının barınamadığı bir alan haline getiriyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

DAĞLARIN ARASINDAKİ KURAK GİZEM

İran coğrafyasının dağlarla çevrili plato yapısı, Lut Çölü'nü dış dünyadan izole ediyor. Haritalarda uzunlamasına birer yama gibi görünen ve 300 kilometre boyunca uzanan kurumuş göl yatakları, bölgenin dramatik geçmişini gözler önüne seriyor. Tropikal kuşaktaki diğer çöllerin aksine, bu bölgeye düşmesi gereken yağışlar çevredeki yüksek dağlar tarafından engelleniyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

2000 YILLIK MÜHENDİSLİK HARİKASI: EL KAZISI KUYULAR

Lut Çölü'nün kavurucu sıcaklığının altında ise şaşırtıcı bir insan mirası yatıyor. Yöre halkı, yaklaşık 2000 yıl önce hayatta kalabilmek için çöl zeminine yüzlerce su kuyusu kazmış.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Her biri 50 metre derinliğe ulaşan ve bir insanın geçebileceği genişlikte olan bu kuyular, yer altındaki gizli su kaynaklarına ulaşan dar tünellerle birbirine bağlanıyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Hem doğanın en sert yüzünü hem de insanın hayatta kalma azmini temsil eden Lut Çölü, bugün bilim insanları ve macera tutkunları için dünyanın en dikkat çekici noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

PEKİ DÜNYANIN EN SOĞUK NOKTASINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Soğuğun sınırlarını zorladığı bir yer hayal edin… Kış aylarında sokakların "buzdan sis"le kaplandığı, nefes almanın bile zorlaştığı bu şehirde termometreler eksi 80 derecenin altını gördü. Meteorologlara göre kaydedilen bu sıcaklık, son 20 yılı aşkın sürede ölçülen en düşük değerlerden biri. İşte dünyanın en soğuk şehri ve bu ekstrem soğukların yaşandığı yer…


Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Bu rekor sıcaklık, şehrin daha önce kaydedilen eksi 58 derecelik ölçümünden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Saha Cumhuriyeti'nin (Yakutistan) başkenti Yakutsk, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin birçok bölgesinde rekor düzeyde düşük sıcak

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Ocak ayı, kentin yıl boyunca en soğuk dönemi olarak öne çıkarken, dondurucu şartlara alışkın olan bölge halkı bile bu süreçte ısınmak için ekstra önlemler almak zorunda kalıyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Yakutsk'ta kış ayları, Rusya standartlarına göre bile son derece sert geçebiliyor. Uzmanlara göre bu aşırı soğuklar ciddi fiziksel riskler barındırıyor; açıkta kalan cilt kısa sürede uyuşabiliyor ve donma tehlikesi ortaya çıkabiliyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler, şapka ve başlık takan bir bölge sakini, soğukla baş etmenin tek yolunun uyum sağlamak olduğunu söyledi. "Soğukla savaşamazsınız. Ya ona göre giyinir ve uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir başka bölge sakini ise soğuktan korunmanın temel kuralının katmanlı giyinmek olduğunu belirtti. "Önemli olan sıkı ve kat kat giyinmek. Lahana gibi üst üste katmanlar olmalı" sözleriyle durumu özetledi.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Şehir, kış aylarında "buz sisi" olarak adlandırılan yoğun bir tabakayla kaplanıyor. Yakutsk'taki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı, havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olduğu zamanlarda oluşuyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Üniversite, yeni gelen öğrenciler için hazırladığı bilgilendirme yazısında, "Sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

2018 yılında hava koşulları öylesine sertti ki bazı şehir sakinleri kirpiklerinin bile donduğunu dile getirdi.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Yaklaşık 355 bin 500 kişilik nüfusuyla Yakutsk, Rusya'nın en hızlı büyüyen bölgesel şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Şehir, genellikle toprak, çakıl ve kumun buzla birbirine bağlandığı ve "sürekli donmuş toprak" olarak adlandırılan zemin üzerinde yer alıyor. Bu nedenle birçok yapı, zeminin hareketini önlemek için beton kazıklar üzerine inşa edilmiş durumda.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Sert yarı arktik iklimi nedeniyle turizm, yerel ekonomide sınırlı bir paya sahip. Buna rağmen Yakutsk, dünyanın en soğuk noktalarından birinde yaşamı deneyimlemek isteyen maceracı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Rusya'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk kentinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk'ta hayat, dondurucu havaya rağmen kendi düzenini sürdürmeye devam ediyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Doğu Sibirya'da yer alan kentte hayat, sert geçen kış mevsimine rağmen kendi düzeni içerisinde sürmeye devam ederken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkların da kökten değişmesine neden oluyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk'ta, kat kat kalınlıkta giysiler giyinen insanlar, bu süreçte günlük işlerini de aksatmadan devam ettiriyor.

Dünyanın en sıcak noktası! Yaşayan her şey kavruluyor! NASA keşfetti: Altında tüneller var...

Burada araçlar donmaması adına 7/24 çalışır vaziyette bırakılıyor, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntülerden kabul ediliyor.