Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan dünyanın en sıra dışı sınırları; kentleri, sokakları ve hatta binaları ikiye ayırıyor. Kimi yerlerde sınırlar Schengen sayesinde neredeyse görünmez hâle gelirken kimi bölgelerde birkaç kilometrelik yolculuk için pasaport kontrolünden geçmek gerekiyor.