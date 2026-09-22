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Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Bir evin mutfağı başka, yatak odası başka bir ülkede olabilir mi? Dünyanın bazı bölgelerinde komşunuza gitmek, bir köprüden geçmek veya yalnızca birkaç adım atmak uluslararası sınırı aşmak anlamına geliyor. Haritada görülmesi güç bu çizgiler, bölge sakinlerinin günlük yaşamını şaşırtıcı biçimde değiştiriyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:18
Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan dünyanın en sıra dışı sınırları; kentleri, sokakları ve hatta binaları ikiye ayırıyor. Kimi yerlerde sınırlar Schengen sayesinde neredeyse görünmez hâle gelirken kimi bölgelerde birkaç kilometrelik yolculuk için pasaport kontrolünden geçmek gerekiyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

1. BAARLE-HERTOG VE BAARLE-NASSAU: SINIR EVLERİN İÇİNDEN GEÇİYOR

Belçika ile Hollanda arasındaki Baarle, dünya üzerindeki en karmaşık sınır sistemlerinden birine sahip. Bölgede 22 Belçika ve 8 Hollanda toprağı olmak üzere toplam 30 enklav bulunuyor. Beyaz işaretlerle gösterilen sınırlar sokaklardan, mağazalardan, bahçelerden ve bazı evlerin odalarından geçiyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Bir binanın hangi ülkeye ait olduğu genellikle ön kapısının bulunduğu yere göre belirleniyor. Nassaulaan bölgesinde sınırın oturma odası, mutfak, yatak odası veya banyosundan geçtiği 15 ev bulunuyor.

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Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

2. VALGA VE VALKA: TEK KENT, İKİ ÜLKE

Bir zamanlar aynı kent olan Valga ve Valka, 1920'de çizilen sınırla Estonya ve Letonya arasında bölündü. Günümüzde "Tek şehir, iki ülke" sloganını kullanan yerleşimde Schengen kuralları sayesinde sınırdan geçiş oldukça kolay. İnsanlar günlük ihtiyaçları için farkında olmadan defalarca ülke değiştirebiliyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

3. DERBY LİNE VE STANSTEAD: KÜTÜPHANENİN ORTASINDAN SINIR GEÇİYOR

ABD'nin Vermont eyaletindeki Derby Line ile Kanada'nın Quebec bölgesindeki Stanstead arasında bulunan Haskell Kütüphanesi ve Opera Binası, iki ülkenin üzerine inşa edildi.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Salonun zeminindeki siyah çizgi uluslararası sınırı gösteriyor. Böylece ziyaretçiler aynı binadan çıkmadan Kanada ve ABD tarafında bulunabiliyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

4. CİESZYN VE ČESKİ TĚŠÍN: NEHİR ŞEHRİ İKİYE AYIRDI

Tarihî Cieszyn kenti, 1920'de Polonya ile dönemin Çekoslovakya'sı arasında paylaştırıldı.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Olza Nehri sınır kabul edilirken kentin Polonya tarafı Cieszyn, Çekya tarafı ise Českı Těšín adını aldı. Bugün iki yakayı Dostluk Köprüsü birbirine bağlıyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

5. GORİZİA VE NOVA GORİCA: MEYDANDA ÜLKE DEĞİŞTİRİYORLAR

İtalya'daki Gorizia ile Slovenya'daki Nova Gorica, İkinci Dünya Savaşı sonrasında çizilen sınırla birbirinden ayrıldı.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

İki kent, yıllar içinde sınır ötesi iş birliğinin sembolüne dönüştü ve 2025 Avrupa Kültür Başkenti unvanını birlikte taşıdı. Ortak meydanda yürüyen ziyaretçiler birkaç adımla ülke değiştirebiliyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

6. POİNT ROBERTS: ANA KARAYA GİTMEK İÇİN KANADA'DAN GEÇİYORLAR

ABD'ye bağlı Point Roberts, 49. paralelin güneyinde kalan küçük bir yarımada. Üç tarafı denizle, kuzeyi Kanada sınırıyla çevrili yerleşimin ABD ana karasıyla doğrudan kara bağlantısı bulunmuyor.

Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar

Burada yaşayanlar karayoluyla Washington eyaletinin diğer bölgelerine ulaşmak için Kanada'ya girip ardından yeniden ABD sınırından geçmek zorunda kalıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör