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Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar
Dünyanın en sıra dışı sınırları: Aynı sokağın iki tarafında farklı ülkelerde yaşıyorlar
Bir evin mutfağı başka, yatak odası başka bir ülkede olabilir mi? Dünyanın bazı bölgelerinde komşunuza gitmek, bir köprüden geçmek veya yalnızca birkaç adım atmak uluslararası sınırı aşmak anlamına geliyor. Haritada görülmesi güç bu çizgiler, bölge sakinlerinin günlük yaşamını şaşırtıcı biçimde değiştiriyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:18