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Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

Doğanın en sevimli ve en tatlı 10 canlısı bir açıklandı. Herkesin ilk sırada Panda'yı görmeyi beklediği listede tam anlamıyla bir sürpriz yaşandı. Çizgi film karakterlerini aratmayan minik kulaklı Pikalar, yüzünden gülücük eksik olmayan semenderler ve tek sıçrayışta metrelerce süzülen canlar... Peki, doğanın en sevimli canlısı kim seçildi? İşte görenlerin yüzünde tebessüm oluşturan dünyanın en sevimli 10 hayvanı...

Giriş Tarihi: 25.07.2026 00:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 00:33
Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

Doğanın büyüleyici dünyasında, ilk görüşte insanın içini ısıtan ve sevimliliğiyle hayran bırakan canlılar bir araya getirildi. Karakteristik özellikleri, çizgi filmleri andıran tipleri ve kendilerine has davranışlarıyla öne çıkan "Dünyanın En Sevimli 10 Hayvanı" listesi açıklandı. Antarktika'nın dondurucu soğuklarından Kuzey Afrika'nın kavurucu çöllerine kadar dünyanın dört bir yanından canlıların yer aldığı listede; pandalardan sevimli kedilere, dev kulaklı tilkilerden "dünyanın en mutlu hayvanı" unvanına sahip canlılara kadar pek çok tür boy gösterdi.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

10. PİKA

Kuzey Amerika'nın kayalık dağlarında yaşayan Pika, tavşanların küçük ve yuvarlak hatlı bir akrabası. Tombul vücutları ve minik kulaklarıyla çizgi film karakterlerini andıran pikalar, göründükleri kadar masum olmayabiliyorlar. Kış için hummalı bir şekilde yemek biriktiren çalışkan pikaların yanında, komşularının zulasından pervasızca yemek çalan "arsız" pika bireylerine rastlamak da mümkün.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

9. AKSOLOTL (AXOLOTL)

Hayatının tamamını su altında geçiren bir semender türü olan Aksolotl, kafasının yanındaki tüylü solungaçları ve yüzündeki hafif tebessümle tamamen kendine has bir sevimliliğe sahip. Tabii bir de kopan uzuvlarını ve hatta organlarını tamamen yenileyebilme yetenekleri var ki, bu da onları sadece sevimli değil, aynı zamanda büyüleyici kılıyor.

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Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

8. KIZIL PANDA

Oyuncak ayıları andıran kızıl kürkleri, halkalı pofuduk kuyrukları ve sevimli yüzleriyle Kızıl Panda, Asya'nın dağlık ormanlarında ömrünün yarısını uyuyarak geçiriyor. Temelde bambuyla beslenseler de Dev Pandaların aksine diyetlerinde meyve, kuruyemiş ve yumurta gibi çeşitliliklere de yer veriyorlar. Gizlenmeyi çok sevdikleri için onları doğal ortamlarında görmek oldukça zor.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

7. ŞEKER PLANÖRÜ (SUGAR GLİDER)

Endonezya ve Avustralya civarında yaşayan bu küçük possum türü, adından da anlaşılacağı üzere ağaçlar arasında uzun mesafeleri süzülerek (glide) geçebiliyor. Tatlı meyve özlerini ve çiçek nektarlarını yemeyi çok seven bu gececil canlıların iri gözleri, karanlıkta yollarını bulmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca son derece sosyal olan şeker planörleri, doğada 40 üyeye varan kalabalık koloniler halinde yaşıyorlar.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

6. GALAGO (ÇALI BEBEĞİ)

İnsan bebeğinin ağlamasına benzeyen sesleri nedeniyle "Çalı Bebeği" olarak da anılan Galagolar, iri gözleriyle sevimli birer uzaylıyı andırıyor. Bu kocaman gözler, onların karanlıkta harika görmelerini sağlayan en büyük avantajları. Kulaklarını birbirinden bağımsız olarak hareket ettirerek avlarının yerini tespit edebilen bu küçük primatlar, tek bir sıçrayışta 5 metreden fazla uzağa atlayabiliyorlar.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

5. KUOKKA (QUOKKA)

Avustralya'nın Rottnest Adası'nda yaşayan ve her an selfie çekilmeye hazırmış gibi duran Kuokka, haklı olarak "dünyanın en mutlu hayvanı" unvanını taşıyor. Yüzlerindeki sabit gülümseme ve dost canlısı karakterleriyle bilinen bu gececil keseli canlılar, aslında kanguruların yakın akrabası. Bir ev kedisi boyutlarında olan kuokkalar, en sevdikleri yaprakları yiyebilmek için ağaçlara tırmanma konusunda da oldukça yetenekliler.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

4. PANDA

Panda, devasa kof vücudu ve sakar hareketleriyle insanı ilk bakışta kendine aşık ediyor. Ayı ailesine mensup olmalarına rağmen diyetlerinin neredeyse tamamı bambudan oluşuyor. Günde 35 kilogramdan fazla bambu tüketen bu sevimli devler, bu lifli beslenme programı yüzünden günde tam 40 defaya yakın dışkılayabiliyor. Ayrıca bilek kemiklerinin evrimleşmesiyle oluşan "yalancı başparmakları" sayesinde bambuları bir insan gibi kavrayıp tırmanabiliyorlar.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

3. PAS LEKELİ KEDİ

Ortalama 1 kg ağırlığı ve 50 cm uzunluğu ile ev kedilerinden bile çok daha küçük olan bu tür, dünyanın en küçük kedilerinden biri. Hindistan, Sri Lanka ve Nepal'in sık ormanlarında gizlenerek yaşayan bu büyüleyici canlıların nesli, ne yazık ki yaşam alanı kaybı nedeniyle tehlike altında.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

2. ADÉLİE PENGUENİ

Antarktika'nın buzlu sahillerinde boy gösteren Adélie pengueni, dışarıdan bakıldığında ne kadar tatlı görünse de aslında penguen dünyasının en dişli avcılarından biri. Kendisinden çok daha büyük yırtıcılara (ve hatta insanlara) meydan okuyabilecek kadar agresif ve cesur olabiliyorlar. Saatte 14 km hıza ulaşan harika birer yüzücü olan bu tür, adını Fransız kâşif Jules Dumont d'Urville'in eşi Adéle'den alıyor.

Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!

1. FENNEC TİLKİSİ (ÇÖL TİLKİSİ)

Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde yaşayan Fennec tilkisi, dünyanın en küçük tilki türü olma özelliğini taşıyor. Bu canlıyı bu kadar sevimli kılan en belirgin özelliği ise vücuduna oranla kocaman olan kürklü kulakları. Gündüzleri kavurucu çöl sıcağından korunmak için derin yeraltı sığınaklarında saklanan bu ufaklıklar, geceleri avlanmaya çıkıyor. O devasa kulaklar ise sadece sevimli görünmeye değil, vücut ısılarını dışarı atarak serin kalmalarına da yarıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör