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Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!
Dünyanın en tatlı 10 hayvanı seçildi: Panda bekleyenler şokta, 1 numarayı görenler şaşıyor!
Doğanın en sevimli ve en tatlı 10 canlısı bir açıklandı. Herkesin ilk sırada Panda'yı görmeyi beklediği listede tam anlamıyla bir sürpriz yaşandı. Çizgi film karakterlerini aratmayan minik kulaklı Pikalar, yüzünden gülücük eksik olmayan semenderler ve tek sıçrayışta metrelerce süzülen canlar... Peki, doğanın en sevimli canlısı kim seçildi? İşte görenlerin yüzünde tebessüm oluşturan dünyanın en sevimli 10 hayvanı...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 00:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 00:33