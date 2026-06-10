Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Türkiye’deki o fay hattı da listede

TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ FAYI: KUZEY ANADOLU FAY HATTI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile AFAD tarafından hazırlanan diri fay haritalarına göre Türkiye genelinde 500'e yakın aktif fay hattı bulunuyor. Bu fayların önemli bir bölümü doğrudan yerleşim alanlarının altından ya da çok yakınından geçiyor ve özellikle bazı illerde büyük ve yıkıcı depremlerin yaşanma riskini ciddi ölçüde artırıyor.