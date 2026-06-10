Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Türkiye’deki o fay hattı da listede

Yerkabuğunun derinliklerinde adeta birer saatli bomba gibi bekleyen dünyanın en tehlikeli ve en aktif 10 fay hattı bilim dünyası tarafından listelendi. İşte Türkiye'nin sismik hareketlilik sırası ve listedeki yeri... 10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ) Tür: Normal Fay / Kıtasal Açılma Zonu Neden Onuncu?: Diğer hatların aksine levhalar burada çarpışmıyor veya sürtünmüyor; aksine birbirinden ayrılıyor. Afrika kıtası bu hat boyunca ikiye bölünüyor. Hareket hızı diğerlerine göre daha yavaştır (yılda birkaç milimetre) ancak yarattığı sismik ve volkanik aktivite devasa bir kıtasal alanı etkiler. 9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN) Tür: Doğrultu Atımlı Fay Neden Dokuzuncu?: Hint Levhası'nın Asya ile çarpışırken batı kenarında oluşturduğu devasa bir yanal sürtünme hattıdır. Kıtasal faylar arasında oldukça yüksek kayma hızına sahiptir ve bölgedeki kerpiç yapılaşma nedeniyle orta büyüklükteki depremlerde bile trajik yıkımlara yol açar. 8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER) Tür: Dalma-Batma Zonu Neden Sekizinci?: Pasifik Ateş Çemberi'nin batı kanadında yer alır. Filipin Denizi levhasının dalmasıyla oluşur. Bölgede yılda onlarca kez 6.0 ve üzeri deprem meydana gelir; yerkabuğunun en hareketli ama okyanus altında olduğu için nispeten az popüler olan hatlarından biridir. 7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA) Tür: Dalma-Batma Zonu Neden Yedinci?: California'dan Kanada'ya kadar uzanan bu sessiz canavar, listedeki diğer hatlar kadar 'sık' küçük deprem üretmez. Ancak enerji biriktirme kapasitesi o kadar devasadır ki, kırıldığında doğrudan 9.0 ve üzeri sarsıntı üretir. Son büyük kıyametini 1700 yılında yaşatmıştır. 6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA) Tür: Doğrultu Atımlı ve Ters Fay Kombinasyonu Neden Altıncı?: Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nı baştan başa keser. Avustralya ve Pasifik levhalarının sınırıdır. Yılda yaklaşık 30 mm hareket eder. Bilim insanlarına göre bu fay, her 300 yılda bir mutlaka 8.0 büyüklüğünde deprem üretme 'dakikliğine' sahiptir ve şu an süresi dolmuştur. 5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE) Tür: Doğrultu Atımlı (Yatay) Fay Neden Beşinci?: San Andreas Fayı'nın ikizi kabul edilir ancak ondan daha yıkıcı bir sismik döngüye sahiptir. Anadolu levhasını batıya doğru iten bu hat, yılda 20-25 mm hızla hareket eder. 20. yüzyılda doğudan batıya doğru adeta bir domino taşı gibi sırayla kırılarak enerjisini transfer etmiştir (Örn: 1939 Erzincan M7.9, 1999 Gölcük M7.4). 4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD) Tür: Doğrultu Atımlı (Yatay) Fay Neden Dördüncü?: Kara üzerindeki en aktif ve en net izlenebilen faydır. Pasifik ve Kuzey Amerika levhaları yılda ortalama 33-37 mm hızla birbirine sürrtünerek kayar. Nüfus yoğunluğunun göbeğinde olduğu için sürekli izlenen devasa bir tehdittir (Örn: 1906 San Francisco Depremi, M7.9). 3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA) Tür: Dalma-Batma Zonu Neden Üçüncü?: Nazca Levhası ile Güney Amerika Levhası'nın çarpıştığı bu hat, gezegenin en büyük deprem fabrikalarından biridir. Yılda 65 mm'ye varan hareket hızıyla sürekli büyük sismik boşluklar yaratır (Örn: 1960 Şili Depremi, M9.5). 2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA) Tür: Dalma-Batma Zonu Neden İkinci?: Pasifik Levhası bu noktada inanılmaz bir hızla Japonya'nın altına girer. Dünyadaki M6.0 ve üzeri depremlerin yaklaşık %20'si bu ve çevresindeki bağlantılı hatlarda gerçekleşir. Neredeyse her gün hissedilir sarsıntılar üretir (Örn: 2011 Tohoku Depremi, M9.1). 1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA) Tür: Dalma-Batma Zonu (Megathrust) Neden En Aktif?: Hint Okyanusu levhasının Asya'nın altına daldığı bu devasa hat, dünyanın en hızlı enerji biriktiren yeridir. Yılda yaklaşık 60 mm gibi korkunç bir hızla sıkışır ve modern tarihin en ölümcül, en uzun süreli mega depremlerini üretir (Örn: 2004 Sumatra Depremi, M9.1). TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ FAYI: KUZEY ANADOLU FAY HATTI Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile AFAD tarafından hazırlanan diri fay haritalarına göre Türkiye genelinde 500'e yakın aktif fay hattı bulunuyor. Bu fayların önemli bir bölümü doğrudan yerleşim alanlarının altından ya da çok yakınından geçiyor ve özellikle bazı illerde büyük ve yıkıcı depremlerin yaşanma riskini ciddi ölçüde artırıyor. Uzmanların ortak görüşüne göre Türkiye'nin en tehlikeli ve en aktif fay sistemi Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1.200 ila 1.500 kilometre uzunluğundaki bu dev fay hattı, Marmara Denizi'nden başlayarak Karadeniz'in güneyinden Doğu Anadolu'ya kadar uzanıyor. Tarih boyunca 7 ve üzeri büyüklükte çok sayıda yıkıcı deprem üreten Kuzey Anadolu Fayı, özellikle İstanbul ve çevresi açısından hayati bir risk oluşturuyor. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Bursa, Amasya, Tokat ve Erzincan gibi iller bu fay hattının doğrudan etkisi altında bulunuyor ve birinci derece deprem riski taşıyan şehirler arasında yer alıyor. DOĞU ANADOLU FAY HATTI: YIKICI DEPREMLERİN MERKEZİ Türkiye'nin ikinci büyük ve son derece tehlikeli fay sistemi Doğu Anadolu Fay Hattı olarak biliniyor. Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki hareket sonucu oluşan bu fay hattı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili oluyor. Son yıllarda meydana gelen büyük depremlerle birlikte Doğu Anadolu Fayı üzerindeki enerji birikimi yeniden gündeme gelirken, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Muş gibi iller bu hattın yüksek risk taşıyan noktaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu bölgelerdeki sismik hareketliliğin uzun vadede de devam edebileceği uyarısında bulunuyor. EGE VE BATI ANADOLU'DA SIK DEPREM GERÇEĞİ Batı Anadolu ve Ege Bölgesi, Türkiye'nin deprem açısından en hareketli alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu bölgede faylar genellikle kırıklı ve parçalı bir yapıda bulunuyor. Bu durum, Ege'de sık sık deprem yaşanmasına neden olurken, depremlerin çoğu orta büyüklükte gerçekleşiyor. Ancak yerleşim alanlarının faylara çok yakın olması, risk seviyesini yükseltiyor. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi iller Batı Anadolu fay sisteminin etkisi altında bulunuyor. Özellikle kıyı kesimlerde zemin yapısı nedeniyle hasar riski artıyor. İÇ ANADOLU TAMAMEN GÜVENLİ Mİ? Uzun yıllar boyunca görece güvenli kabul edilen İç Anadolu Bölgesi'nin de tamamen risksiz olmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda. Tuz Gölü Fay Zonu başta olmak üzere Eskişehir ve Kırşehir çevresinde uzanan fay sistemleri, İç Anadolu'daki deprem potansiyelini gözler önüne seriyor. Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Eskişehir gibi iller bu fay zonlarına yakın konumda bulunuyor. Bu bölgelerde deprem riski Marmara veya Doğu Anadolu kadar yüksek olmasa da orta düzeyde tehlike barındırıyor. KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA DEPREM RİSKİ Karadeniz Bölgesi'nde deprem riski batıdan doğuya doğru farklılık gösteriyor. Batı Karadeniz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisiyle daha yüksek risk taşırken, Doğu Karadeniz görece daha sakin bir sismik yapıya sahip. Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun gibi iller Karadeniz'de deprem riski bulunan şehirler arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin gibi iller belirli ölçüde deprem tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLLER Uzmanların değerlendirmelerine göre Türkiye'de deprem riski en yüksek iller arasında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Bingöl ve Manisa ilk sıralarda yer alıyor. Bu illerde hem aktif fay hatlarının varlığı hem de yoğun nüfus ve yapılaşma, olası bir depremde hasar riskini artırıyor. GÖRECE DAHA DÜŞÜK RİSKLİ İLLER Deprem riski diğer bölgelere kıyasla daha düşük olan şehirler arasında Konya, Karaman, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Edirne ve Kırklareli öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, bu illerin de tamamen güvenli olmadığını ve Türkiye'nin her noktasında deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR Jeoloji ve deprem uzmanları, bir ilin fay hattı üzerinde bulunup bulunmamasının tek başına belirleyici olmadığını ifade ediyor. Zemin yapısı, bina yaşı, yapı denetimi, kullanılan malzeme kalitesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları, deprem sırasında yaşanacak can ve mal kaybını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, 'deprem değil, dayanıksız bina öldürür' uyarısını bir kez daha yineliyor. Türkiye, yüzlerce aktif fay hattının bulunduğu bir coğrafyada yer alıyor. Büyük depremlerin kaçınılmaz olduğu bu ülkede, afetlere karşı hazırlıklı olmak artık bir tercih değil zorunluluk olarak görülüyor. Bilinçli yapılaşma, etkili denetim mekanizmaları ve toplumsal farkındalık sayesinde depremlerin yol açacağı yıkımın önemli ölçüde azaltılabileceği belirtiliyor. TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI Türkiye deprem risk haritası yayınlandı. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de her yıl yüzlerce deprem meydana geliyor. Uzmanlar özellikle, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerine dikkat çekiyor. Deprem tehlikesi olan iller listesi ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte fay hattının geçtiği iller ve Türkiye deprem risk haritası... Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı mevcuttur. Bu fay hatlarının olduğu bölgeler ise ciddi risk bölgesi olarak kabul edilir. TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER HANGİLERİ? Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında risk oranlarına göre toplamda 5 farklı bölge belirlenmiştir. Dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller en az riskli sayılırken, birinci ve üçüncü grupta yer alan iller en yüksek deprem risklerini kapsamaktadır. İşte deprem riski en yüksek iller; 1. Derece Deprem Riski Fazla Olan İller Ülkemizde deprem riski fazla olan iller birçok bölgede yer almaktadır.Deprem riski en yüksek olan bölgeler şunlardır: Marmara Bölgesi: İstanbul (özellikle Avrupa Yakası), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak İç Anadolu Bölgesi: Kırıkkale, Kırşehir Karadeniz Bölgesi: Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Çankırı, Amasya, Tokat Doğu Anadolu: Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Siirt Akdeniz Bölgesi: Hatay, Osmaniye 2. Derece Deprem Bölgeleri (Yüksek Riskli İller) Orta-yüksek riskli olarak değerlendirilen iller şunlardır: Marmara Bölgesi: Tekirdağ Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu, Giresun, Artvin İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir, Kütahya, Afyon, Çorum Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Malatya, Elazığ Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Batman, Şırnak, Adıyaman Akdeniz Bölgesi: Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş 3. Derece Deprem Bölgeleri (Orta Riskli İller) 3. derece olarak değerlendirilen illerde deprem riski nispeten daha azdır, ancak yine de önlem alınması gerekmektedir. Bu grupta bulunan şehirler şunlardır: Karadeniz Bölgesi: Sinop, Kastamonu İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa, Mardin, Kilis 4. ve 5. Derece Deprem Bölgeleri (En Düşük Riskli İller) Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu iller şunlardır: Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Rize, Artvin Marmara Bölgesi: Edirne, Kırklareli İç Anadolu Bölgesi: Karaman