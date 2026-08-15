Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Bazı şehirler, seyahat planı yaparken iki kez düşünmeyi gerektiriyor. Uluslararası güvenlik kuruluşları ve suç endeksi raporlarının sunduğu en güncel veriler, turistler için yüksek risk barındıran dünyanın en tehlikeli şehirlerini gözler önüne serdi. Bu 10 şehirde akşamları sokağa çıkmak cesaret istiyor...

Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:43