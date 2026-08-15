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Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Bazı şehirler, seyahat planı yaparken iki kez düşünmeyi gerektiriyor. Uluslararası güvenlik kuruluşları ve suç endeksi raporlarının sunduğu en güncel veriler, turistler için yüksek risk barındıran dünyanın en tehlikeli şehirlerini gözler önüne serdi. Bu 10 şehirde akşamları sokağa çıkmak cesaret istiyor...

Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:43
Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Statista'nın yayımladığı son rapor dünyanın en tehlikeli şehirleri listesini belirledi. Sokak çetelerinden organize suçlara, yüksek gasp oranlarından asayiş problemlerine kadar güvenlik karnesi sıfır olan bu metropollerde, özellikle güneş battıktan sonra dışarıda olmak tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Listenin zirvesindeki ülkeler ise seyahat severleri oldukça şaşırtacak cinsten.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Suç Oranı En Yüksek Şehirler Belli Oldu

Statista Araştırma Departmanı'nın son yayımladığı Kasım 2025 verileri, küresel güvenlik haritasındaki değişimleri gözler önüne serdi.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Daha önce en tehlikeli şehirler sıralaması belirlenirken cinayet oranları referans alınıyordu; ancak 2025'ten itibaren sıralama suç oranına göre yapılmaktadır.

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Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Savaş bölgeleri hariç tutularak yapılan güncel araştırmaya göre, dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 şehrinden 5'i aynı ülkede bulunuyor.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

İşte En Güvensiz Şehirler

Şehirler ve suç oranları (100 bin kişi başına) listeli şekilde şöyle:

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

10. Salvador, Brezilya: 76,7

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

9. Memphis, Tennessee, ABD: 77,4

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

8. Port Elizabeth, Güney Afrika: 78,1

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

7. San Pedro Sula, Honduras: 79,7

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

6. Durban, Güney Afrika: 80,6

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

5. Johannesburg, Güney Afrika: 80,8

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

4. Port Moresby, Papua Yeni Gine: 81,2

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

3. Caracas, Venezuela: 81,5

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

2. Pretoria, Güney Afrika: 81,8

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

1. Pietermaritzburg, Güney Afrika: 82

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

2025 yılı verilerine göre dünyanın en tehlikeli şehri unvanı, 100.000 nüfus başına düşen 82 suç oranıyla Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri oldu.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Listenin ilk 10 basamağının yarısını Güney Afrika şehirleri doldurmuş durumda.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Güney Afrika Şehirleri Suç Kıskacında!

Bu durumun temelinde yatan sebepler ise oldukça derin:

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Ekonomik Uçurum: Ülkedeki aşırı gelir eşitsizliği suçun ana motivasyonu olarak görülüyor.

Enerji Krizi: Kronikleşen elektrik kesintileri hem ekonomiyi felç ediyor hem de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

İşsizlik ve Yoksulluk: Ekonomik istikrarsızlık, özellikle genç nüfusu suç şebekelerine iten en büyük faktör.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Latin Amerika Cinayet Oranlarında Lider

Genel suç oranlarında Güney Afrika öne çıksa da, konu cinayet oranlarına geldiğinde ibre Latin Amerika'ya dönüyor. Bölgedeki şiddet sarmalının ana nedenleri şöyle sıralanıyor:

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

-Sınır tanımayan uyuşturucu ticareti.
-Kontrol edilemeyen silah kaçakçılığı.
-Bölgeleri ele geçirmeye çalışan çete savaşları.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Öne Çıkan İstatistikler

Zirvedeki Şehir: Pietermaritzburg (82/100.000 suç oranı)

Kritik Veri: İlk 10 şehrin %50'si Güney Afrika'da.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Turistlerin korkulu rüyası bu 10 yerde akşam sokağa çıkmak yürek ister!

Not: Bu araştırma savaş ve sıcak çatışma bölgelerini içermemektedir.