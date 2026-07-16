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Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye'deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Uluslararası platformlar tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak tescillenen o meşhur güzergah, adrenalin tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Karadeniz ile Doğu Anadolu sınırında, bulutların üzerinde yer alan bu sarp geçit, tek seferde dönülemeyen 13 keskin virajıyla nefesleri kesiyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 15:05