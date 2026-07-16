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Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye'deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Uluslararası platformlar tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak tescillenen o meşhur güzergah, adrenalin tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Karadeniz ile Doğu Anadolu sınırında, bulutların üzerinde yer alan bu sarp geçit, tek seferde dönülemeyen 13 keskin virajıyla nefesleri kesiyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 15:05
Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Bayburt ile Trabzon'u 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlayan Derebaşı virajları, dünyanın en tehlikeli yollarını tanıtan ünlü platformlar tarafından tescillendi.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Yolculuk esnasında sürücülerin tek seferde dönmesinin imkansız olduğu tam 13 keskin virajdan oluşan bu rota, Bolivya'nın dünyaca ünlü "ölüm yolu"ndan çok daha tehlikeli bölümler barındırıyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Karadeniz ikliminin etkisiyle her an aniden bastırabilen yoğun sis, yağmur, heyelan ve çığ riskine rağmen bölge, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla ekoturizmin cazibe merkezi haline geldi.

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Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Özellikle yurt dışından ve farklı illerden gelen macera tutkunları, bu sarp geçidi aşmak için her yıl bölgeye akın ediyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Sadece yerli turistlerin değil, özellikle Avrupalı motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının da odağında olan Derebaşı virajları, sunduğu kartpostallık manzaralarla fotoğrafçıları da cezbediyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Bölgeyi ziyaret eden adrenalin tutkunları, dik yamaçlarda kuş uçuşu manzaranın tadını çıkarırken zorlu parkurda kondisyon depoluyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Yerel halkın günlük ulaşımda kullanmaya devam ettiği bu rota, Türkiye'nin en heyecan verici açık hava sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmişti! Türkiye’deki 13 virajlı o geçit macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAYBURT #TRABZON #DOĞU ANADOLU