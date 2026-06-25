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Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye'nin olduğu o liste

Dünyanın en ucuz ve en pahalı internetini kullanan ülkeler listesi açıklandı. Bazı ülkelerde abonelik birkaç dolara mal olurken, bazılarında ise 300 doları aşıyor. En ucuz ve en pahalı internet pazarları arasındaki uçurum ise dikkat çekiyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:10
Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

"Dünyanın En Pahalı ve En Ucuz İnternetine Sahip Ülkeleri" listesi yayımlandı. Dünya genelindeki sabit geniş bant (sabit internet) fiyatlarındaki uçurumu gözler önüne seren listeye, Türkiye damgasını vurdu.

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

EN PAHALI İNTERNETİ ORADA

Broadband Genie'nin verilerine göre dünyanın en pahalı interneti Fransa'ya bağlı denizaşırı bölgesi Wallis ve Futuna adalarında. Kelimenin tam anlamıyla bir "coğrafi ceza" ödeyen ülkede aylık internet aboneliği 373,88 dolar.

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

Wallis ve Futuna adalarını 286,24 dolarla Türkmenistan ve 252,00 dolarla İngiltere'nin denziaşırı toprakları olan Turks ve Caicos Adaları takip ediyor.

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Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

EN UCUZ İNTERNET SAVAŞIN MERKEZİNDEKİ ÜLKELERDE

Dünyanın en ucuz sabit internet pazarının zirvesinde, yerel para birimindeki değer kaybı ve devlet sübvansiyonlarının etkisiyle aylık ortalama 2,61 dolar maliyetle İran yer alıyor.

Savaş koşullarına rağmen güçlü ve çok oyunculu altyapı mirasını koruyan Ukrayna 5,35 dolarla ikinci, Etiyopya ise 6,46 dolarla üçüncü sırada bulunuyor.

Listede dikkat çeken diğer ucuz pazarlar ise Romanya (8,19 dolar), Hindistan (8,82 dolar) ve Rusya (9,71 dolar) şeklinde sıralanıyor.

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

TÜRKİYE'DE İNTERNET UCUZ MU YOKSA PAHALI MI?

Yayımlanan en güncel verilere göre Türkiye'de sanılanın aksine interneti en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, aylık ortalama 17,76 dolar sabit internet abonelik maliyetiyle dünya genelinde interneti en ucuz sunan 25. ülke oldu. Döviz kuru ve yerel pazar rekabetinin etkisiyle küresel ortalamanın oldukça altında kalan Türkiye, bu performansıyla pek çok Avrupa ve Orta Doğu ülkesini geride bıraktı.

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

UCUZ İNTERNET KALİTESİZ Mİ?

Verilerden yapılan en çarpıcı analizlerden biri, ucuz internetin kalitesiz olduğu algısını yıkılması oldu. Romanya ve Vietnam gibi ülkeler, aylık 10 doların altındaki maliyetlerine rağmen küresel internet hızı (Mbps) ölçümlerinde dünyanın en hızlı internetini sunan ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, aylık ortalama 80,00 dolarlık faturasıyla küresel listenin arka sıralarında (167. sıra) kalmaya devam ediyor.

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

İşte dünyanın en pahalı internetini kullanan ülkeler:

1- Wallis ve Futuna: $373.88

2- Türkmenistan: $286.24

3- Turks ve Caicos Adaları: $252.00

4- Saint Barthélemy: $207.26

5- Esvatini: $193.31

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

6- Suriye: $189.92

7- Burundi: $186.46

8- Komorlar: $175.12

9- Cayman Adaları: $167.39

10- Britanya Virjin Adaları: $155.00

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

11- Bermuda: $150.00
12- Kongo Cumhuriyeti: $136.54
13- Seyşeller: $134.30
14- Doğu Timor: $124.50
15- Curaçao: $121.96

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

16- Vanuatu: $117.38
17- Guam: $115.00
18- Falkland Adaları: $112.73
19- Grönland: $111.45
20- ABD Virjin Adaları: $110.00

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

21- Anguilla: $108.29
22- Mozambik: $108.22
23- Birleşik Arap Emirlikleri: $105.92
24- İzlanda: $105.08
25- Kuzey Mariana Adaları: $104.99
...
167- ABD: $80.00

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

Dünyanın en ucuz internetini kullanan ülkeler ise şu şekilde:

1- İran: $2.61
2- Ukrayna: $5.35
3- Etiyopya: $6.46
4- Bangladeş: $7.38
5- Moğolistan: $7.41

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

6- Mısır: $7.91
7- Romanya: $8.19
8- Hindistan: $8.82
9- Nepal: $9.22
10- Rusya: $9.71

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

11- Vietnam: $10.24
12- Endonezya: $10.66
13- Özbekistan: $12.03
14- Kırgızistan: $13.95
15- Lübnan: $14.23

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

16- Çin: $14.30
17- Libya: $14.68
18- Gürcistan: $14.87
19- Kazakistan: $15.23
20- Moldova: $15.66

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

21- Belarus: $15.66
22- Pakistan: $15.96
23- Papua Yeni Gine: $17.30
24- Litvanya: $17.75

Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

25- Türkiye: $17.76

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE