Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye'nin olduğu o liste
Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye'nin olduğu o liste
Dünyanın en ucuz ve en pahalı internetini kullanan ülkeler listesi açıklandı. Bazı ülkelerde abonelik birkaç dolara mal olurken, bazılarında ise 300 doları aşıyor. En ucuz ve en pahalı internet pazarları arasındaki uçurum ise dikkat çekiyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:10