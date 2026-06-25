Dünyanın en pahalı interneti haritası açıklandı: Sanıldığı gibi değilmiş! İşte Türkiye’nin olduğu o liste

UCUZ İNTERNET KALİTESİZ Mİ?

Verilerden yapılan en çarpıcı analizlerden biri, ucuz internetin kalitesiz olduğu algısını yıkılması oldu. Romanya ve Vietnam gibi ülkeler, aylık 10 doların altındaki maliyetlerine rağmen küresel internet hızı (Mbps) ölçümlerinde dünyanın en hızlı internetini sunan ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, aylık ortalama 80,00 dolarlık faturasıyla küresel listenin arka sıralarında (167. sıra) kalmaya devam ediyor.