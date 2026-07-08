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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

Dünyada zorunlu askerlik uygulayan ülkeler arasında hizmet süreleri büyük farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde birkaç ayla sınırlı kalan askerlik, bazı ülkelerde ise yıllara varan süresiyle dikkat çekiyor. En uzun zorunlu askerlik uygulamasına sahip ülkeler yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 23:51 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:39
Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

Dünyadaki zorunlu askerlik sürelerini karşılaştıran liste, çarpıcı ayrıntılarıyla öne çıktı. Bazı ülkelerde kadınlar için de askerlik zorunlu tutulurken, hizmet süresinin 7 yıla kadar çıkması dikkat çekti. İşte dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri ve uyguladıkları hizmet süreleri.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

DANİMARKA

Danimarka'da zorunlu askerlik sadece erkek vatandaşlar için geçerlidir ve askerlik süresi oldukça kısadır. Bu süre 4 ay olarak belirlenmiştir. Askerlik, askeri eğitim almak ve ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır. Kadınlar ise zorunlu askerlikten muaf olup, ancak gönüllü olarak askerlik yapabilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

TAYVAN

Ülkedeki askerlik çağındaki tüm nitelikli erkek vatandaşlar, 1 yıl aktif görev askeri hizmeti yapmak veya 4 ay askeri eğitim almak zorundadır.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

TÜRKİYE

Türkiye'de zorunlu askerlik, 20 yaşına giren tüm erkek vatandaşlar için geçerlidir. Askerlik süresi, genellikle 6 ay ile 12 ay arasında değişir ve bu süre, askerlik yapılan pozisyona ve askeri birimin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

İSVEÇ

18-47 yaş aralığındaki erkek ve kadınlar için 7,5 ay (Kara Kuvvetleri), 7-15 ay (Donanma) veya 8-12 ay (Hava Kuvvetleri), ardından 47 yaşına kadar yedek olurlar. Ancak, kayıt yaptıranların yalnızca bir kısmı hizmete seçilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

FİNLANDİYA

Finlandiya'da zorunlu askerlik, 18 yaşına giren erkekler için geçerlidir. Süre, genellikle 6 ay ile 12 ay arasında değişir. Finlandiya'da aynı zamanda sivil hizmet alternatifi de vardır; bu seçenek, askeri eğitim yerine topluma hizmet etmeyi tercih eden bireyler için sunulur. Kadınlar ise gönüllü olarak askere alınabilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

RUSYA

Rusya'da zorunlu askerlik, 18 ila 27 yaş arasındaki erkekler için geçerlidir ve süresi 12 aydır. Askerlik hizmeti, Rusya'nın güçlü askeri gücünü sürdürebilmesi için kritik bir unsurdur. Kadınlar ise gönüllü olarak askere katılabilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

UKRAYNA

Ukrayna'da zorunlu askerlik, erkek vatandaşlar için 18 ile 27 yaş arasında geçerlidir. Askerlik süresi genellikle 12 aydır, ancak bu süre, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

BREZİLYA

Brezilya'da zorunlu askerlik, 18 yaşına giren erkekler için geçerlidir. Askerlik süresi 10 - 12 ay arasında olup, bu süre, çeşitli askeri kuvvetlerde veya sivil hizmette geçirilebilir. Kadınlar da gönüllü olarak askerlik hizmetine katılabilirler.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

SURİYE

Suriye'de, zorunlu askerlik erkekler için 18 yaşına giren her birey için geçerlidir. Askerlik süresi genellikle 18 aydır. Ancak, Suriye'deki iç savaş nedeniyle, askerlik hizmeti zor ve tehlikeli bir görev haline gelmiştir. Kadınlar için askerlik zorunlu değildir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

MEKSİKA

Meksika'da zorunlu askerlik, erkek vatandaşlar için 18 yaşında başlar. Askerlik süresi genellikle 12 ay olarak belirlenmiştir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

İRAN

İran'da, 18 yaşına giren erkekler için zorunlu askerlik hizmeti 2 yıl sürer. Askerlik, genellikle düşük maaşlı, ancak toplumda yüksek prestije sahip bir görev olarak kabul edilir. Kadınlar askerlikten muaf tutulmuştur.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

İSRAİL

İsrail'de zorunlu askerlik, hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. Erkekler için askerlik süresi 32 aydır, kadınlar için ise bu süre 24 aydır. Askerlik, Yahudi, Dürzi ve bazı diğer etnik gruplar için zorunludur, ancak Arap vatandaşlar bu yükümlülükten muaf tutulur. İsrail'deki zorunlu askerlik, ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarından biridir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

GÜNEY KORE

Güney Kore'de zorunlu askerlik, tüm erkekler için 18 ila 21 ay arasında sürmektedir. Bu süre, ülkenin Kuzey Kore ile olan gergin ilişkileri nedeniyle oldukça uzun tutulmuştur. Askerlikten muafiyet sadece sağlık sorunları veya çok önemli ulusal görevleri olan kişiler için geçerlidir. Kadınlar için askerlik zorunlu değildir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

VİETNAM

Vietnam'da zorunlu askerlik, 18 ila 25 yaş arasındaki erkek vatandaşlar için geçerlidir. Askerlik süresi 25 ay olarak belirlenmiştir.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

SİNGAPUR

Singapur'da zorunlu askerlik, erkek vatandaşlar için 2 yıl sürmektedir ve bu hizmet 18 yaşına giren her erkeğe uygulanır. Singapur'un askerlik sistemi, hem kara kuvvetleri hem de hava ve deniz kuvvetlerinde aktif görev yapmayı içerir. Kadınlar zorunlu askerliğe tabi değildir, ancak gönüllü katılım mümkündür.

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı: O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

KUZEY KORE

Kuzey Kore'de zorunlu askerlik hizmeti oldukça uzundur. Erkekler için askerlik süresi genellikle 10 yıl, kadınlar için ise 7 yıl olarak belirlenmiştir. Erkekler için bu süre bazen 13 yıla kadar çıkabilir. Bu uzun süreli askerlik, ülkenin savunma politikaları ve askeri kapasiteyi yüksek tutma stratejisiyle bağlantılıdır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör