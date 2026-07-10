Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor
Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor
Dünyada zorunlu askerlik uygulayan ülkeler arasında hizmet süreleri büyük farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde birkaç ayla sınırlı kalan askerlik, bazı ülkelerde ise yıllara varan süresiyle dikkat çekiyor. En uzun zorunlu askerlik uygulamasına sahip ülkeler yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 20:16