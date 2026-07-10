Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu! O ülkede kadınlar bile 7 yıl askerlik yapıyor

İSRAİL

İsrail'de zorunlu askerlik, hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. Erkekler için askerlik süresi 32 aydır, kadınlar için ise bu süre 24 aydır. Askerlik, Yahudi, Dürzi ve bazı diğer etnik gruplar için zorunludur, ancak Arap vatandaşlar bu yükümlülükten muaf tutulur. İsrail'deki zorunlu askerlik, ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarından biridir.