Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Uzun ve sağlıklı bir yaşam birçok kişinin istediği bir durumdur. Böyle bir hayat sürdürebilmek için beslenme düzenine dikkat etmeli ve fiziksel aktivitelere özen göstermeliyiz. İtalya'da bir a,le ise uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çözmüş gibi görünüyor. Dokuz kardeş olarak yaşayan ve 2012 yılında toplam yaşları 818 ile Guinness Dünya Rekoru'na giren Melis ailesinin sırrı ne? İşte detaylar…