Trend Galeri Trend Yaşam

Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Uzun ve sağlıklı bir yaşam birçok kişinin istediği bir durumdur. Böyle bir hayat sürdürebilmek için beslenme düzenine dikkat etmeli ve fiziksel aktivitelere özen göstermeliyiz. İtalya'da bir a,le ise uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çözmüş gibi görünüyor. Dokuz kardeş olarak yaşayan ve 2012 yılında toplam yaşları 818 ile Guinness Dünya Rekoru'na giren Melis ailesinin sırrı ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:16
Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Dünyanın en yaşlı ailesi olarak bilinen Melis ailesi, tüm hayatları boyunca aynı öğle yemeğini yiyorlarmış. Peki, uzun yaşamın sırrı bu yemekte mi saklı? Cevabını uzmanlar açıkladı.

Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

BURADA İNSANLAR ORTALAMADAN DAHA UZUN YAŞIYOR

Melis ailesinin kardeşleri 2023 yılında bir belgesel dizisinde yer aldılar.

Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Yazar Dan Buettner'ın, aralarında Melis ailesinin de yaşamış olduğu İtalya'nın Sardunya Adası'nda bulunduğu 'mavi bölge' isimli bölgeyi ziyareti konu alındı.

Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Mavi bölge, insanların ortalama yaşam süresinden daha uzun yaşadığı iddia edilen bir bölgedir. Sardunya ise bu bölgelerin arasında en bilinenidir.

Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı belli oldu! Meğer tüm hayatları boyunca bu yemeği yemişler…

Bu bölgede yaşayan Melis ailesi ise, 2012 yılında en uzun yaşama rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekoru'na girmişlerdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA