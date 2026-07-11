Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır sofralarından o yemek eksik olmuyormuş

İleri yaşlarına rağmen sağlıklı yaşamlarını sürdüren dünyanın en uzun yaşayan ailesi, beslenme düzeniyle gündem oldu. Uzun ömürlerinin arkasındaki en dikkat çekici alışkanlıklardan biri ise hayatları boyunca düzenli olarak tükettikleri bir yiyecek olarak öne çıkıyor. İşte merak edilen o besin ve ailenin uzun yaşam sırları.