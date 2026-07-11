Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır sofralarından o yemek eksik olmuyormuş
Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır sofralarından o yemek eksik olmuyormuş
Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrına ilişkin araştırmalar sürerken, dünyanın en uzun yaşayan ailelerinden biri dikkat çekti. Aile bireylerinin ortak beslenme alışkanlıkları ve yıllardır sofralarından eksik etmedikleri tek yiyecek, hem bilim insanlarının hem de sağlıklı yaşamla ilgilenenlerin merakını uyandırdı.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 20:08