Dünyanın en yoğun altın rezervi keşfedildi! Meğer karada değil okyanusun tabanındaymış

Yapılan hassas analizler, altının halk arasında yalancı altın veya aptal altını olarak bilinen pirit mineralinin içinde, nanoparçacıklar ve tek tek atomlar halinde saklandığını gösterdi.

Literatüre görünmez altın olarak geçen bu durum, madenin çıkarma teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatabilir. Üstelik bu saha, diğer derin deniz maden yataklarına kıyasla daha sığ bir noktada bulunuyor.