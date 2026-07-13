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Dünyanın en yoğun altın rezervi keşfedildi! Meğer karada değil okyanusun tabanındaymış
Dünyanın en yoğun altın rezervi keşfedildi! Meğer karada değil okyanusun tabanındaymış
Japon bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun yüzlerce metre altında, bugüne kadar dünyada ölçülmüş en yüksek yoğunluktaki altın rezervini keşfetti. Ancak bu muazzam zenginlik, pirit mineralinin içinde hiç beklenmedik bir formda saklanıyor.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 15:09