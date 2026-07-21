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Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Küresel piyasalarda altına yönelen ilgi, ülkelerin kasalarındaki stokları da yeniden gündeme taşıdı. 2026 sıralaması, kimin ne kadar altına sahip olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki konumu ise dikkat çekti. İşte en çok altın rezervine sahip 20 ülke…

Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 21:58