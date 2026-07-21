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Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Küresel piyasalarda altına yönelen ilgi, ülkelerin kasalarındaki stokları da yeniden gündeme taşıdı. 2026 sıralaması, kimin ne kadar altına sahip olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki konumu ise dikkat çekti. İşte en çok altın rezervine sahip 20 ülke…

Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 21:58
Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

En yüksek altın rezervine sahip ülkeler listesinde Türkiye'nin yükselişi dikkat çekiyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirilen politikalarla hız kazanan rezerv artışı, Türkiye'yi dünya sıralamasında üst basamaklara taşıdı.

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Türkiye 2026'in Altın Devleri Arasında!

Türkiye, son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü altın biriktirme stratejisiyle sadece kendi rekorunu kırmakla kalmadı; aynı zamanda dünya devlerinin yer aldığı o dar çemberin içerisine adeta damga vurdu.

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Romanya

104 Ton

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Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Güney Kore

104 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Macaristan

110 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Yunanistan

115 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Katar

115 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Meksika

120 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Güney Afrika

126 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

İsveç

126 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Mısır

130 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Filipinler

134 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Brezilya

172 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Libya

147 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Irak

171 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Cezayir

174 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Azerbaycan

178 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Singapur

194 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Belçika

227 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Tayland

235 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Avusturya

280 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

İspanya

282 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Lübnan

287 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

İngiltere

310 Ton

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Suudi Arabistan

323 Ton