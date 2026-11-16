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Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor
Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor
Çin'de yüzlerce metre derinliğindeki bir kanyonun üzerine inşa edilen dev köprü, sıra dışı yüksekliğiyle dünyanın dikkatini çekti. Neredeyse iki Eyfel Kulesi'nin üst üste sığabileceği yapı, 2 saatlik yolu 2 dakikaya indirdi.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 10:05