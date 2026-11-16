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Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Çin'de yüzlerce metre derinliğindeki bir kanyonun üzerine inşa edilen dev köprü, sıra dışı yüksekliğiyle dünyanın dikkatini çekti. Neredeyse iki Eyfel Kulesi'nin üst üste sığabileceği yapı, 2 saatlik yolu 2 dakikaya indirdi.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 10:05
Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Kanyon Köprüsü, 625 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü ünvanını taşıyor. Ulaşım süresini saatlerden dakikalara indiren dev yapıda cam seyir platformları da bulunuyor. Ziyaretçiler, yüzlerce metre yükseklikte yürüyerek kanyonun nefes kesen manzarasını izleyebiliyor.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

DÜNYANIN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ ÜNVANINI TAŞIYOR

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Kanyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin geçtiği derin kanyonun iki yakasını birbirine bağlıyor.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Nehir yatağından 625 metre yükseklikte bulunan yapı, bu özelliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü olarak kayıtlara geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Toplam 2 bin 890 metre uzunluğundaki asma köprünün ana açıklığı ise 1.420 metreyi buluyor. İnşasına Ocak 2022'de başlanan dev proje, 28 Eylül 2025'te trafiğe açıldı.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Köprü, aynı nehir üzerinde bulunan ve daha önce dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyan Duge Köprüsü'nü geride bıraktı.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

ALTINA İKİ EYFEL KULESİ SIĞABİLİYOR

Köprünün yüksekliği, Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi ile karşılaştırıldı. Yaklaşık 330 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi'nden neredeyse iki tanesinin köprünün altındaki boşluğa sığabileceği belirtildi.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

KANYON GEÇİŞİ SAATLERDEN DAKİKALARA İNDİ

Köprünün inşa edilmesindeki en önemli amaçlardan biri, dağlık ve ulaşımı güç Guizhou eyaletindeki bağlantıları kolaylaştırmaktı.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Daha önce yaklaşık iki saat süren kanyon geçişi, yeni köprü sayesinde yalnızca birkaç dakikaya indi.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

625 METRE YÜKSEKLİKTE CAM YOLDA YÜRÜYORLAR

Huajiang Kanyon Köprüsü'nü ziyaret edenler yalnızca etkileyici manzarayı izlemekle yetinmiyor.

Dünyanın en yüksek köprüsü uçurumun üzerine inşa edildi! 2 saatlik yol artık sadece 2 dakika sürüyor

Köprünün içerisinde yer alan cam seyir platformları, ziyaretçilere yüzlerce metre aşağıdaki kanyonu ayaklarının altında hissetme fırsatı sunuyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör