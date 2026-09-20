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Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), küresel ekonominin kaderini belirleyen kritik maden haritasını güncelledi! Geleceğin teknolojisini ve küresel tedarik zincirini elinde tutan devlerin yer aldığı sıralamaya Türkiye o madenle damga vurdu. İşte kritik minerallerde son durum...

Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:18
Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Geleceğin teknolojisini elinde tutan ülkeler belli oldu! USGS, yarı iletkenlerden nükleer enerjiye kadar hayati öneme sahip 15 kritik madenin haritasını paylaştı. İşte Dünyanın en zengin mineral rezervleri...

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Avustralya Çeşitlilikte, Çin ise Teknolojinin Kalbinde İlk Sırada

Rapora göre maden çeşitliliğinde öne çıkan ülke Avustralya oluyor. Ülke; altın, uranyum, çinko ve manganez rezervlerinde küresel olarak birinci sırada yer alırken, özellikle demir cevherinde yüzde 31'lik payla dünyayı domine ediyor. Nükleer enerjinin geleceği sayılan uranyum rezervlerinin yüzde 28'i de yine Avustralya'da bulunuyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Teknolojinin merkezindeki Çin ise elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri ve gelişmiş savunma sistemlerinin olmazsa olmazı olan nadir toprak elementleri ve grafit rezervlerinde ilk sırada.

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Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

İşte En Büyük Mineral Rezervlerini Tek Başına Karşılayan O Ülkeler

Haritada bazı madenlerin tek bir coğrafyada adeta sıkışıp kaldığı görülüyor. Bu yoğunlaşma küresel sanayiyi az sayıda ülkeye bağımlı kılıyor:

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Altın

Avustralya - %20

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Gümüş

Peru - %18

Küresel gümüş rezervlerinin yüzde 18'ine ev sahipliği yapan Peru, hem takı endüstrisinin hem de güneş paneli gibi yeşil teknolojilerin parlayan yıldızı olarak listede ağırlığını hissettiriyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Bakır

Şili - %21

Güney Amerika'nın maden devi Şili, elektrik iletiminin ana damarı olan bakır rezervlerinin yüzde 21'ini ve batarya üretiminin göz bebeği olan lityum rezervlerinin yüzde 25'ini tek başına sırtlıyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Uranyum

Avustralya - %28

Geleceğin temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak görülen nükleer reaktörlerin yakıtı uranyumda Avustralya, küresel rezervlerin yüzde 28'ine tek başına ev sahipliği yaparak dünyanın gelecekteki enerji haritasında kilit bir rol üstleniyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Elmas

Rusya - %44

Mücevherat dünyasından endüstriyel kesici aletlere kadar geniş bir kullanım alanı olan elmas rezervlerinin yüzde 44'ünü elinde tutuyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Kömür

ABD - %23

Geleneksel enerji üretiminin ve ağır sanayinin en köklü yakıtlarından biri olan kömür rezervlerinde zirveye oturan ABD, küresel kömür varlığının yüzde 23'ünü sınırları içinde barındırıyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Lityum

Şili - %25

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Demir

Avustralya - %31

İnşaattan otomotive kadar ağır sanayinin ve modern şehirlerin temel yapı taşı olan demir cevheri rezervlerinin yüzde 31'ini elinde bulunduran Avustralya, küresel altyapı projelerinin adeta ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Nikel

Endonezya - %44

Batarya teknolojilerinin bir diğer kritik bileşeni olan nikel rezervlerinin yüzde 44'ünü kontrol ediyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Nadir Toprak

Çin - %52

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Kobalt

Kongo Demokratik Cumhuriyeti - %50

Elektrikli araçların kalbi olan kobalt rezervlerinin yarısına hükmediyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Platin Grubu Metaller

Güney Afrika - %83

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Çinko

Avustralya - %27

Paslanmayı önleyen kaplama teknolojilerinden batarya üretimine kadar sanayide geniş bir koruyucu kalkan görevi üstlenen çinko rezervlerinde lider olan Avustralya, dünya genelindeki bu değerli madenin yüzde 27'sini topraklarında barındırıyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Fosfat

Fas - %69

Fas küresel fosfat rezervlerinin yüzde 69'unu elinde tutuyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Bor

Türkiye - %73

Küresel maden haritasında liderlerin es geçemediği en stratejik ambargolardan biri hiç şüphesiz bor elementi!

USGS ve Eti Maden verilerine göre Türkiye, dünya bor rezervlerinin tam yüzde 73'üne tek başına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Yani dünya üzerinde bilinen her 4 bor mineralinden neredeyse 3'ü Anadolu topraklarında yer alıyor. Küresel bor pazarındaki liderliğini açık ara sürdüren Türkiye, bu alanda adeta dünyanın ana tedarik anahtarını elinde tutuyor.

Yüksek teknolojili cam sanayisinden nükleer reaktörlere, jet yakıtlarından savunma sistemlerine kadar geleceğin en kritik endüstrilerini besleyen bu muazzam zenginlik, Türkiye'yi küresel enerji ve sanayi liginde kimsenin göz ardı edemeyeceği stratejik bir süper güç haline getiriyor.