Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı

Avustralya Çeşitlilikte, Çin ise Teknolojinin Kalbinde İlk Sırada

Rapora göre maden çeşitliliğinde öne çıkan ülke Avustralya oluyor. Ülke; altın, uranyum, çinko ve manganez rezervlerinde küresel olarak birinci sırada yer alırken, özellikle demir cevherinde yüzde 31'lik payla dünyayı domine ediyor. Nükleer enerjinin geleceği sayılan uranyum rezervlerinin yüzde 28'i de yine Avustralya'da bulunuyor.