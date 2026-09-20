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Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı
Dünyanın en zengin mineral rezervleri 2026 listesi belli oldu! Türkiye o madenle dünya devlerini solladı
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), küresel ekonominin kaderini belirleyen kritik maden haritasını güncelledi! Geleceğin teknolojisini ve küresel tedarik zincirini elinde tutan devlerin yer aldığı sıralamaya Türkiye o madenle damga vurdu. İşte kritik minerallerde son durum...
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 10:18