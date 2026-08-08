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Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Bugün her köşe başında gördüğümüz trafik lambasının arkasında 150 yıllık kanlı bir sır saklı. Londra sokaklarındaki kaosu bitiren bu dev icat, mucidinin gözden kaçırdığı "ölümcül hata" yüzünden sadece birkaç haftada bir felakete dönüştü.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 10:20
Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Dünyanın ilk trafik lambası neden yapıldıktan hemen sonra tam 50 yıl boyunca yasaklandı? Londra'da at arabası kargaşasını bitiren o devasa direğin altındaki gizemli nöbet, şehri koruyan polisin en büyük kabusu oldu. Sonrasında da şehrin en büyük yasakları arasına karıştı...

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Her Şey 1868 Yılında Başladı!

1868 yılında Londra'da trafiği düzenlemek için bir çözüm arıyorlardı ve akıllarına gazla çalışan bir lamba dikmek geldi.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Başlarda her şey yolunda gibiydi; gündüzleri kollar inip kalkıyor, geceleri ise gaz lambası yanıyordu.

Ancak bu sistemin çok büyük bir kusuru vardı: Gaz sızdırıyordu.

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Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Sistem kurulduktan sadece 2 ay sonra, lambayı kontrol eden polis memuru feneri yakmaya çalışırken lamba bir anda infilak etti.

Polis memuru yüzünden yaralandı ve bu olaydan sonra Londra yönetimi projeyi anında rafa kaldırdı.

Trafik ışıklarının tekrar hayatımıza girmesi için aradan neredeyse 50 yıl geçmesi gerekecekti.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

O Gece Ne Oldu?

Londra'nın merkezindeki bu sistem, aslında bir demiryolu mühendisi olan John Peake Knight tarafından tasarlanmıştı.

Elektrik henüz sokaklarda olmadığı için sistem, borularla beslenen gaz lambalarıyla çalışıyordu.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Gündüzleri mekanik kollar (semaforlar) trafiği yönetiyor, geceleri ise polis memurları gaz fenerlerini yakarak renkli camların arkasından ışık veriyordu.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Ancak 1869 yılının başında, sistemin içindeki gaz sızmaya başladı.

O gece kuleyi kontrol etmekle görevli olan polis memuru, feneri yakmak için kapağı açtığı anda içeride biriken gaz oksijenle temas etti.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Meydana gelen patlama polis memurunun yüzünde ciddi yanıklara yol açtı.

Bu olay, Londra halkında büyük bir korku yarattı; "güvenlik" için dikilen direk, bir tehdit haline gelmişti.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Şehir yönetimi hiç riske girmedi ve sistemi sadece bir ay sonra tamamen söktürüp hurdaya ayırdı.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

50 Yıllık Büyük Sessizlik

Bu fiyaskodan sonra dünya genelinde trafik lambası fikri tam anlamıyla rafa kaldırıldı.

İnsanlar, yolları kontrol etmek için bu tür mekanizmaların çok tehlikeli olduğuna ikna olmuştu.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Ta ki 1912 yılında ABD'de Lester Wire tamamen elektrikli ve güvenli bir sistem geliştirene kadar.

Eğer o gece o gaz sızıntısı olmasaydı, belki de bugün çok daha farklı bir sinyalizasyon sistemi kullanıyor olacaktık.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

Türkiye'de İlk Kez 1929 Yılında İstanbul'da Kullanıldı

Trafik lambaları Türkiye'de ise ilk kez 1929 yılında İstanbul sokaklarına yerleştirildi.

Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...

O dönemde, sadece kırmızı ve yeşil ışıklardan oluşan sistemler tercih edilmişti.

Ancak trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte sistem sarı ışığın da eklenmesiyle geliştirildi.