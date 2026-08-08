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Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...
Dünyanın İlk Trafik Lambası Neden Tam 50 Yıl Boyunca Yasaklandı? İşte Arkasındaki Gizem...
Bugün her köşe başında gördüğümüz trafik lambasının arkasında 150 yıllık kanlı bir sır saklı. Londra sokaklarındaki kaosu bitiren bu dev icat, mucidinin gözden kaçırdığı "ölümcül hata" yüzünden sadece birkaç haftada bir felakete dönüştü.
Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 10:20