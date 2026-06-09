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Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
Küresel gıda ticaretine ilişkin yapılan yeni analiz dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçılarını ortaya koydu. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine göre dünyanın en büyük tarım ülkeleri belli oldu. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya ve Ukrayna gibi ülkeleri geride bırakarak listeye damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:51