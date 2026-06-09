Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Jeopolitik gerilimler küresel gıda ticaretinin önemini bir kez daha gösterdi. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine ögre yayımlanan yeni analiz dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçılarını ortaya kodu. Türkiye, Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak listeye damgasını vurdu.