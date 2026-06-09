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Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Küresel gıda ticaretine ilişkin yapılan yeni analiz dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçılarını ortaya koydu. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine göre dünyanın en büyük tarım ülkeleri belli oldu. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya ve Ukrayna gibi ülkeleri geride bırakarak listeye damgasını vurdu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:51
Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Jeopolitik gerilimler küresel gıda ticaretinin önemini bir kez daha gösterdi. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine ögre yayımlanan yeni analiz dünyanın en büyük tarım ve gıda ihracatçılarını ortaya kodu. Türkiye, Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak listeye damgasını vurdu.

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İşte dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi....

1- ABD – 181,3 milyar dolar (%12,1)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

2- Brezilya – 144,4 milyar dolar (%9,7)

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Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

3- Çin – 74,8 milyar dolar (%5,0)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

4- Kanada – 66,3 milyar dolar (%4,4)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

5- Meksika – 49,9 milyar dolar (%3,3)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

6- Endonezya – 49,7 milyar dolar (%3,3)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

7- Avustralya – 45,8 milyar dolar (%3,1)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

8- Hindistan – 45,5 milyar dolar (%3,0)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

9- Tayland – 41,8 milyar dolar (%2,8)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

10- Fransa – 38,7 milyar dolar (%2,6)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

10- Fransa – 38,7 milyar dolar (%2,6)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

12- Arjantin – 34,8 milyar dolar (%2,3)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

13- Malezya – 33,5 milyar dolar (%2,2)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

14- Türkiye – 31,4 milyar dolar (%2,1)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

15- Birleşik Krallık – 30,9 milyar dolar (%2,1)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

16- İtalya – 30,7 milyar dolar (%2,1)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

17- Rusya – 28,4 milyar dolar (%1,9)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

18- Yeni Zelanda – 28,3 milyar dolar (%1,9)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

19- Almanya – 28,2 milyar dolar (%1,9)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

20- Vietnam – 26,9 milyar dolar (%1,8)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

21- İspanya – 25,3 milyar dolar (%1,7)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

22- Ukrayna – 24,7 milyar dolar (%1,7)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

23- Polonya – 15,0 milyar dolar (%1,0)

Dünyayı besleyen en büyük tarım ülkeleri listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

24- Şili – 14,9 milyar dolar (%1,0)

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TARIM #TÜRKİYE