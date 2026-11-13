Dünyayı sarsan tehlike göz göre göre büyüyor! Karaciğer yağlanması ve obezitenin baş sorumlusu o gıdalar!

"HAREKETSİZ YAŞAM HASTALIKLARI ARTIRIYOR"

Tip 2 diyabetin önlenmesinde hareketli yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Dinççağ, "Tip 2 diyabetin önlenmesinde hareketli bir yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda öğütler veren dünya, insanları daha az hareket etmeye zorlayan araç gereç sayısının artmasına tanıklık ediyor. Günlük yaşamımızda otomasyon, uzaktan kumanda, asansör, home ofis çalışmalar, bilgisayar başında çalışma ve gençlerin ve çocukların bilgisayar bağımlılığı, yürüyüş yerine otomobil veya motorlu araçların kullanılmasını teşvik ediyor. Bu durum insanlığın daha az hareket etmesine ve obezite gibi ciddi sağlık problemlerine yol açıyor" diye konuştu.

