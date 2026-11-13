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Dünyayı sarsan tehlike göz göre göre büyüyor! Karaciğer yağlanması ve obezitenin baş sorumlusu o gıdalar!
Dünyayı sarsan tehlike göz göre göre büyüyor! Karaciğer yağlanması ve obezitenin baş sorumlusu o gıdalar!
Dünyada her 10 kişiden biri diyabetle, her 8 kişiden biri ise obeziteyle yaşıyor! Hastalıklarla mücadele için milyarlarca dolar harcanmasına rağmen bu tablonun giderek ağırlaşması dikkat çekiyor. Uzmanlara göre hareketsiz yaşamın yanı sıra paketli gıdalar ve şekerli içecek tüketimi de artışta önemli rol oynuyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:10