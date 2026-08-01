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Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya'daki mülteci krizinde İsrail parmağı
Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya'daki mülteci krizinde İsrail parmağı
İspanya'nın Afrika'daki toprağı Sebte'ye bir günde 60 bin kaçak göçmen yüzerek girdi. İtalya, göçü durduramayan İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasını istedi. Yaşananlar Avrupa'da krize neden olurken, İspanya ile İsrail arasında da söz düellosu başladı. Birçok İspanyol yorumcu da göç krizinin İsrail'in desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 08:48