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Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya'daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Sebte'ye bir günde 60 bin kaçak göçmen yüzerek girdi. İtalya, göçü durduramayan İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasını istedi. Yaşananlar Avrupa'da krize neden olurken, İspanya ile İsrail arasında da söz düellosu başladı. Birçok İspanyol yorumcu da göç krizinin İsrail'in desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 08:48
Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

Düzensiz göçle mücadele sürerken önceki gün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'den (Ceuta) gelen görüntüler dünyayı şoke etti. Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden bine yakın kişi yüzerek Ceuta kıyılarına çıktı.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

O saatlerde bölgede İspanya'nın sadece 55 güvenlik görevlisi olması istila gibi göç hareketine engel olamadı. Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışanlardan 34'ü hayatını kaybetti.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İspanya hükümeti bölgeye ek askeri destek göndereceğini duyurdu. Ancak bu görüntüler Avrupa'da çatlağa yol açtı.

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Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İtalya, Avrupa sınırlarının düzensiz göçten korunması için İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine İspanya, İtalyan büyükelçiyi çağırarak açıklama istedi.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İspanya "Bu mesaj, bizden Avrupa dayanışması beklediğimiz, partizanca demagoji değil, bir ortak ve dost ülkenin dışişleri bakanına yakışmaz" açıklaması yaptı.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

Son iki günde İspanya'ya bağlı Sebte'ye yüzerek ve yürüyerek geçen kişi sayısının 60 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Fas'a da daha önce İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından alınan Sebte'ye ayak basan göçmenlerin gönderilemeyeceği yönündeki kararı bilinçli olarak kullanarak bu harekete yol verdiği suçlaması yapılıyor.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İSRAİL PARMAĞI İDDİASI

Yaşananlar Avrupa'da krize neden olurken, İspanya ile İsrail arasında da söz düellosunu başlattı.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İsrail'in BM Temsilcisi Danon "İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göç politikası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti" dedi.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

İspanya Ulaştırma Bakanı Puente'den "Ceuta'da olanlar netleşmeye başladı" karşılığı geldi.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

Birçok İspanyol yorumcu da göç krizi nin İsrail'in desteğiyle yürütüldüğünü öne sürdü.

Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı
Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı
Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı
#İSPANYA #İTALYA