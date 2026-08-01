Dünyayı şoke eden görüntüler sonrası yeni iddia: İspanya’daki mülteci krizinde İsrail parmağı

Son iki günde İspanya'ya bağlı Sebte'ye yüzerek ve yürüyerek geçen kişi sayısının 60 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Fas'a da daha önce İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından alınan Sebte'ye ayak basan göçmenlerin gönderilemeyeceği yönündeki kararı bilinçli olarak kullanarak bu harekete yol verdiği suçlaması yapılıyor.