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Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu
Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu
Banyoyu ne kadar temizlerseniz temizleyin, duşakabin camlarında oluşan bulanık görüntü bütün temizliği gölgede bırakabiliyor. Zamanla biriken kireç kalıntıları, sabun artıkları ve su lekeleri camların parlaklığını kaybetmesine neden oluyor. Üstelik bu izleri yalnızca suyla silmek çoğu zaman yeterli olmuyor. Ancak evde bulunan iki malzemeyle duşakabin camlarındaki inatçı kalıntıları temizlemek ve yeniden parlak bir görünüm elde etmek mümkün.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:21