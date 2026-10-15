Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Temizlik uzmanları, bu sorunun önüne geçmek için duşakabin camlarının düzenli olarak temizlenmesini öneriyor. Her duşun ardından cam yüzeyini bir çekçekle kurulamak ve haftada bir kez temizlik yapmak, kireç ve sabun kalıntılarının birikmesini azaltabiliyor.