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Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Banyoyu ne kadar temizlerseniz temizleyin, duşakabin camlarında oluşan bulanık görüntü bütün temizliği gölgede bırakabiliyor. Zamanla biriken kireç kalıntıları, sabun artıkları ve su lekeleri camların parlaklığını kaybetmesine neden oluyor. Üstelik bu izleri yalnızca suyla silmek çoğu zaman yeterli olmuyor. Ancak evde bulunan iki malzemeyle duşakabin camlarındaki inatçı kalıntıları temizlemek ve yeniden parlak bir görünüm elde etmek mümkün.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:21
Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

İşte duşakabin camlarını tertemiz yapmanın en pratik ve etkili yolu…

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

DUŞAKABİN CAMLARI NEDEN BULANIKLAŞIYOR?

Duş sırasında cam yüzeylerde kalan su damlaları kurudukça sudaki mineraller cam üzerinde birikiyor. Sabun artıkları ve günlük kirler de bu tabakaya eklendiğinde zamanla mat ve bulanık bir görüntü oluşuyor. Bu birikintiler uzun süre temizlenmediğinde cam yüzeyinde kalıcı izlere dahi neden olabiliyor.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Temizlik uzmanları, bu sorunun önüne geçmek için duşakabin camlarının düzenli olarak temizlenmesini öneriyor. Her duşun ardından cam yüzeyini bir çekçekle kurulamak ve haftada bir kez temizlik yapmak, kireç ve sabun kalıntılarının birikmesini azaltabiliyor.

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Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

SİRKE VE BULAŞIK DETERJANIYLA TEMİZLİK

Duşakabin camlarında oluşan kalıntıları gidermek için beyaz sirke ve bulaşık deterjanı kullanılabiliyor. Sirkenin asidik yapısı mineral birikintilerinin çözülmesine yardımcı olurken bulaşık deterjanı yağlı kirlerin ve sabun kalıntılarının temizlenmesini kolaylaştırıyor.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Uygulama için eşit miktarda beyaz sirke ve bulaşık deterjanını bir sprey şişesinde karıştırın. Karışımı duşakabin camına püskürterek yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Ardından aşındırıcı olmayan bir süngerle yüzeyi nazikçe silin. Son olarak ılık suyla iyice durulayın ve su lekelerinin yeniden oluşmasını önlemek için mikrofiber bezle kurulayın.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Önemli: Duşakabin camında özel bir koruyucu kaplama varsa sirke kullanmadan önce üreticinin temizlik talimatlarını kontrol edin. Karışımı farklı temizlik ürünleriyle birleştirmeyin.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

İNATÇI LEKELER İÇİN KARBONAT DESTEĞİ

Daha zor çıkan lekelerde karbonat ve az miktarda suyla hazırlanan macun da tercih edilebiliyor. Karışımı lekeli bölgeye uygulayıp yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra yumuşak bir süngerle nazikçe temizleyin ve bol suyla durulayın. Camın çizilmesini önlemek için sert ovuculardan ve aşındırıcı temizlik malzemelerinden kaçının.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

DUŞAKABİN CAMLARININ YENİDEN KİRLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Camların uzun süre temiz görünmesi için birkaç basit alışkanlık yeterli olabilir:

Her duşun ardından camdaki suyu çekçekle alın.

Camları haftada bir kez uygun bir temizleyiciyle silin.

Temizlik sonrasında yüzeyi mikrofiber bezle kurulayın.

Banyonun nemini azaltmak için duş sonrasında kapıyı açık bırakın ve ortamı havalandırın.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! İnatçı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Düzenli bakım, kireç ve sabun kalıntılarının katmanlaşmasını önleyerek daha zahmetsiz bir temizlik sağlar. Böylece duşakabin camlarının parlaklığını korumak için yoğun ovma işlemlerine daha az ihtiyaç duyulur.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör