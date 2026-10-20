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Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!
Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!
Duşakabin kenarlarında oluşan sarımsı kir halkaları ve inatçı lekeler, sıradan temizlikle kolayca çıkmayabiliyor. Temizlik uzmanı Chantel Mila'nın önerdiği iki malzemeli karışım ise bu birikintileri gidermek için pratik bir alternatif sunuyor.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:52