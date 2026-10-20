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Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Duşakabin kenarlarında oluşan sarımsı kir halkaları ve inatçı lekeler, sıradan temizlikle kolayca çıkmayabiliyor. Temizlik uzmanı Chantel Mila'nın önerdiği iki malzemeli karışım ise bu birikintileri gidermek için pratik bir alternatif sunuyor.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:52
Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Banyo temizliği, özellikle düzenli bakım yapılmadığında en zorlu ev işlerinden birine dönüşebilir. Duşakabin kenarlarında zamanla biriken ve sabun kalıntıları, vücut yağları ile kireçli sudan oluşan inatçı kir halkaları görünümü olumsuz etkiler.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Temizlik uzmanı Chantel Mila, hiçbir zararlı kimyasal kullanmadan, mutfakta bulunan iki temel malzemeyle duşakabin lekelerini zahmetsizce ortadan kaldıran doğal formülü açıkladı.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

DUŞAKABİN KENARINDAKİ KİR HALKALARI NASIL OLUŞUR?

Banyo yaparken vücuttan arınan doğal skin yağları, ölü deri hücreleri, şampuan ve sabun kalıntıları suyun yüzeyinde yüzer. Su giderden akıp giderken bu birikintiler duşakabinin kenarlarına tutunur.

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Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Şebeke suyundaki kireç ve minerallerle birleşen sabun artıkları, zamanla katmanlaşan dirençli bir katman oluşturur.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Yeterli havalandırılmayan nemli banyo ortamları ise bu birikintilerin üzerinde bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlar. Bu durum zamanla duşakabin yüzeyinde pembe veya kırmızımsı renkte inatçı lekelerin belirmesine yol açar.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

İNATÇI LEKELERİ SÖKÜP ATAN DOĞAL KARIŞIM NASIL UYGULANIR?

Duşakabinde oluşan lekelerden kurtulmak için temizlik uzmanı Chantel Mila, karbonat ve bulaşık deterjanı ikilisini öneriyor. Uygulama aşamaları şu şekilde gerçekleştiriliyor:

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Duşakabin yüzeyinin geneline cömert miktarda karbonat serpiştirin ve üzerine bolca sıvı bulaşık deterjanı gezdirin. Alternatif olarak bu iki malzemeyi ayrı bir kapta yoğun bir macun kıvamına getirebilirsiniz.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Süngerin sert kısmını kullanarak malzemeleri köpürene kadar yüzeye yayın ve hafifçe ovun.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Hazırlanan karışımın kurumuş kirleri ve birikintileri çözmesi için birkaç dakika beklemesine izin verin.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Süre sonunda temiz bir sünger veya bez yardımıyla yüzeyi silin ve bol suyla durulayın.


Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

KARBONAT VE BULAŞIK DETERJANI NASIL BU KADAR ETKİLİ?

Karbonat, alkali yapısı sayesinde yağlardaki asidi nötralize ederek yapışmış kirlerin yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar. Hafif aşındırıcı dokusu ise duşakabin kaplamasına ve hassas yüzeylere zarar vermeden inatçı kalıntıları söküp atar.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Bulaşık deterjanı ise emülgatör görevi görerek yağ ve gres lekelerini bağlar. İki malzemenin birleşimi, kirin suyla karışarak akıp gitmesini sağlar.

Duşakabin kenarındaki sarı lekeleri söküp atıyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor: Saatlerce ovalamaya son!

Bu mucizevi macun sadece duşakabinlerde değil; fırın, ocak, evye ve duşakabin camı gibi mutfak ve banyonun birçok alanında güvenle kullanılabilir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör