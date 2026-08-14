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Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL'lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti
Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL'lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti
Belçika'da tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş sandık bulundu. İçinden çıkan altın külçeleri ve sikkelerin değerinin yaklaşık 9 milyon euro (yaklaşık 500 milyon TL) olduğu belirlenirken, haberin duyulmasının ardından bölge hazine avcılarının akınına uğradı.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 16:51