Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Salon, telefon ve çevrim içi katılımın sağlandığı müzayedede sikkeler, komisyonlar hariç 830 bin euroya satıldı. Komisyon ve diğer masrafların eklenmesiyle toplam satış tutarı yaklaşık 1 milyon euroya (yaklaşık 53 milyon 894 bin lira) ulaştı. Açık artırmanın en dikkat çeken iki nadir sikkesi ise masraflar dahil 56 bin 120'şer eurodan alıcı buldu.