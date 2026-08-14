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Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL'lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Belçika'da tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş sandık bulundu. İçinden çıkan altın külçeleri ve sikkelerin değerinin yaklaşık 9 milyon euro (yaklaşık 500 milyon TL) olduğu belirlenirken, haberin duyulmasının ardından bölge hazine avcılarının akınına uğradı.

AA
Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 16:51
Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi.

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Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

DUVARIN ARKASINDA 54 MİLYON LİRALIK ALTIN DOLU KUTU BULDULAR: İŞÇİLERE KALAN PAY DUDAK UÇUKLATTI!

Fransa'nın batısında yer alan Brittany bölgesindeki Plozevet kasabasında bulunan tarihi bir konakta yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, 17. yüzyıldan kalma 239 altın sikke gün yüzüne çıkarıldı.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Özel mülkiyete ait yapıda gerçekleştirilen birleştirme çalışmaları esnasında ortaya çıkan define, resmi inceleme ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından müzayedeye çıkarıldı.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

239 ADET ALTIN SİKKE ORTAYA ÇIKTI

Konaktaki üç ayrı yapının giriş katında birleştirilmesi ve iç geçişlerin yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar sırasında görevli üç işçi, ilk olarak duvar taşlarının arasına gizlenmiş metal bir kutuya rastladı. Çalışmaların ilerleyen günlerinde ise eski bir ahşap kirişin üzerinde bulunan bir torbanın içinde ikinci grup altın sikkeler bulundu.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Durumun mülk sahipleri tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine Bölgesel Önleyici Arkeoloji Servisi inceleme başlattı. Yapılan analizlerde, definenin 1638 ile 1692 yılları arasında basılmış toplam 239 altın sikkeden oluştuğu belirlendi.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

SİKKELER 19 FARKLI DARPHANEDE BASILDI

Uzmanların yaptığı incelemelerde koleksiyonda, 13. Louis dönemine ait 23, 14. Louis dönemine ait ise 216 altın sikkenin bulunduğu tespit edildi. Merkezi para basım sistemine geçilmeden önce üretilen bu sikkelerin, Fransa'nın 19 farklı kentindeki bölgesel darphanelerde basıldığı kaydedildi.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Koleksiyondaki dikkat çekici parçalar arasında, Dijon Darphanesi'nde basılan ve uzun bukleli 14. Louis portresini taşıyan 1646 tarihli çift Louis d'or ile Paris Darphanesi'nde üretilen, üzerinde Tapınak Haçı motifi bulunan 1640 tarihli Louis d'or öne çıktı.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

AÇIK ARTIRMADA SATIŞ TUTARI 1 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI

Müzayede öncesinde 250 bin ila 300 bin euro arasında değer biçilen koleksiyon, Angers kentindeki Ivoire Angers/Deloys Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu. Mülk sahiplerinin hatıra olarak ayırdığı dört sikkenin dışında kalan 235 parça, yaklaşık beş saat süren açık artırmada tek tek alıcıların beğenisine sunuldu.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Salon, telefon ve çevrim içi katılımın sağlandığı müzayedede sikkeler, komisyonlar hariç 830 bin euroya satıldı. Komisyon ve diğer masrafların eklenmesiyle toplam satış tutarı yaklaşık 1 milyon euroya (yaklaşık 53 milyon 894 bin lira) ulaştı. Açık artırmanın en dikkat çeken iki nadir sikkesi ise masraflar dahil 56 bin 120'şer eurodan alıcı buldu.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

19 ALTIN SİKKE PARİS DARPHANESİ TARAFINDAN SATIN ALINDI

Fransa'nın resmi para basım kurumu Monnaie de Paris, ulusal koleksiyonuna eklemek amacıyla açık artırmada 19 altın sikke satın aldı. Fransız mevzuatına göre satıştan elde edilen gelirin yarısı mülk sahibi çifte, diğer yarısı ise defineyi bulan üç inşaat işçisine paylaştırıldı.

Duvara gizlenmiş sandıktan 500 milyon TL’lik altın çıktı! Serveti duyan hazine avcıları bölgeye akın etti

Araştırmacılar, koleksiyondaki en geç tarihli sikkenin 1692 yılına ait olmasını dikkate alarak, definenin 17. yüzyılın sonlarında konağın eski sahipleri tarafından olası ekonomik belirsizliklere karşı güvence amacıyla saklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör