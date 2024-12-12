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Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

İlginç olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. 35 yıllık komşusunun duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, olay anında alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:24
Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

Olay geçen kasım ayında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yılın şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi.

Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

35 yıllık komşu, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C. mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

POLİS DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTI, SAKLANDIĞI YERDE KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit etti.

Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!

"ALKOLLÜYDÜM, BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM"

Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

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