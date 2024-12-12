Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri yok artık dedirtti!
İlginç olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. 35 yıllık komşusunun duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, olay anında alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:24