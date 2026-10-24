Duygularımız hariç her şeyi konuşuyoruz! Esra Ezmeci açıkladı: Kavga etmemeyi mutlu olmak sanmayın!

ZAMAN VE MEKÂN SEÇMEK

Yorgun, aç, acele içindeyken "Hadi duygularımızı konuşalım" demek genelde kötü sonuç verir. "Bu akşam biraz oturup dertleşmek ister misin?" diye sormak daha yumuşak bir giriş olur.

KARŞI TARAFIN DUYGUSUNU SORMALI

Sadece kendi duygusunu döküp bırakmak yetmez. "Sen nasıl hissediyorsun?" diye sormak, konuşmayı karşılıklı hale getirir.