Trend
Galeri
Trend Yaşam
Duygularımız hariç her şeyi konuşuyoruz! Esra Ezmeci açıkladı: Kavga etmemeyi mutlu olmak sanmayın!
Duygularımız hariç her şeyi konuşuyoruz! Esra Ezmeci açıkladı: Kavga etmemeyi mutlu olmak sanmayın!
Birçok çift, günlük hayatın hemen her ayrıntısını konuşuyor. İş, alışveriş, tatil planları, aile meseleleri... Ancak sıra korkulara, kırgınlıklara, özlemlere ve sevgiye geldiğinde sessizlik başlıyor. Dile getirilmeyen duygular zamanla birikiyor, yakınlığı azaltıyor ve ilişkileri yıpratıyor. Oysa bazen bir ilişkiyi değiştiren şey, söylenmesi en zor birkaç cümle olabiliyor.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 10:11