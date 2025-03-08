Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.