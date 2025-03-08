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Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 08.03.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:13
Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

HALE NUR ÖZEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

Korkunç olay İstanbul- Belgrad Ormanı'nda meydana gelmişti. Bir süredir haber alamayan Yakınlarının ihbarı üzerine peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları başlatıldı. 3 gün boyunca herhangi bir ize rastlanmazken 4. günde Gürel'i baygın halde bulan ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaneye sevk etmişlerdi. Hipotermi geçirdiği ve açlıktan organlarının iflas ettiği söylenen talihsiz Gürel'in bulunduğu günün sabahı kalbi durdu. 1 saatlik müdahalenin ardından hayata geri döndürülen Ece olayın hemen ardından entübe edilmişti. Kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Gürel'in ailesi ve sevdikleri yasa boğuldu. Öte yandan Gürel'in ölümüne yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.

Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

"CADILIK ZANAATİ" EĞİTİMİ ALMIŞ!

Gürel'in "Witchcraft" yani cadılık zanaati eğitimi aldığı iddiası gündeme gelirken, eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

Ece Gürel olayında yeni gelişme! Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı!

AYAHUASCA ÇAYI İDDİASI!

Öte yandan Gürel'in, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılan, halüsinojenik etkileri nedeniyle birçok ülkede yasaklı olan Ayahuasca çayı ile bir ritüel yaptığı iddiaları da konuşulmaya başlandı.