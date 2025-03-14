Ece Gürel’in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...

ÇIĞLIK TERAPİSİ

Çığlık Terapisi (Primal Scream Therapy), kişilerin bilinçaltındaki bastırılmış duyguları serbest bırakmalarına ve bunları ifade edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir psikoterapi yöntemi. 1970'lerin başında Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından geliştirilen terapi, zamanla popülerlik kazandı. Tartışmaları da beraberinde getiren yöntem için bazı terapistler, bunun faydalı olabileceğini kabul ederken, bazıları ise bunun geçici bir çözüm olduğunu ileri sürdü.