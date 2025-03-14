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Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...
Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...
Kağıthane'deki evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı'nda bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümünden sonra onlarca teori üretilse de hiçbirinin gerçek bir dayanağı bulunmuyor. Ölümü sonrası geride birçok soru işareti bırakan ve sosyal medya hesabında ilgilendiği konularla gündemdeki yerini koruyan Gürel'in ölümünden sonra vatandaşlar Orman Banyosu, Çığlık Terapisi, Doğa terapisi Cadılık eğitimi gibi konulara çok merak salmaya başladı. SABAH gazetesi olarak bu tarz etkinliklerin nasıl yapıldığını ve yaklaşık maliyetlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:03