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Eğitime kar engeli! İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller
Eğitime kar engeli! İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller
Kar yağışı birçok ili esir aldı. Eğitime kar sebebiyle ara verildi. Öte yandan öğrenciler ve veliler hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi, Ankara'da yarın okul var mı? 6 Şubat Perşembe günü (yarın) hangi okullar tatil, hangi şehirlerde eğitime ara verildi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller ve merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:28