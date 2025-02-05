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Eğitime kar engeli! İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

Kar yağışı birçok ili esir aldı. Eğitime kar sebebiyle ara verildi. Öte yandan öğrenciler ve veliler hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi, Ankara'da yarın okul var mı? 6 Şubat Perşembe günü (yarın) hangi okullar tatil, hangi şehirlerde eğitime ara verildi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller ve merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:28
Eğitime kar engeli! İstanbul’da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

İstanbul'da ve Ankara'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil olduğu iller ile ilgili tüm detaylar...

Eğitime kar engeli! İstanbul’da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

ORDU
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Eğitime kar engeli! İstanbul’da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! İstanbul’da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Eğitime kar engeli! İstanbul’da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği tüm iller

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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