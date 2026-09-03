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EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

122. dönem özel güvenlik sınavının tamamlanmasının ardından sonuç takvimi adayların gündemine geldi. EGM tarafından soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, şimdi gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:59
EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

122. dönem özel güvenlik sınavının ardından adaylar için sonuç süreci başladı. EGM tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarları sonrasında sınav puanlarının açıklanacağı tarih öne çıktı. 122. dönem ÖGG sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda sorgulama ekranından erişime açılacak.

EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

122. dönem özel güvenlik sınavına katılan adayların beklediği sonuç tarihi EGM takviminde yer aldı. Buna göre sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026'da açıklanması planlanıyor.

EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

122. dönem ÖGG sonuçları açıklandığında adaylar puan bilgilerine Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının sınav sonuçları ekranından ulaşabilecek.

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EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

122. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait A ve B kitapçıkları ile cevap anahtarları 1 Eylül'de yayımlandı. Adaylar soru kitapçıklarına EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasından erişebiliyor.

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