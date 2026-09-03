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EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

122. dönem özel güvenlik sınavının tamamlanmasının ardından sonuç takvimi adayların gündemine geldi. EGM tarafından soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, şimdi gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, 122. dönem özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:59