EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

2025 yılı ehliyet yenileme işlemleri açısından kritik bir döneme girildi. 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, son açıklamaya göre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecekti. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesine göre, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerle trafikte araç kullanmak geçersiz sayılacağı duyurulmuştu. Son günlerde ehliyet yenileme başvurularında rekor artış yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarihinin "son kez" uzatıldığını duyurdu. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yeni son tarih ne zaman?