EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

2025 itibarıyla geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12.978 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu miktar, 2024'te 4.064 TL olan cezanın yeniden değerleme oranlarıyla artırılmasıyla ortaya çıktı. Eğer ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa, %25 indirimle 9.733,5 TL'ye düşüyor. Ancak, bu yüksek cezadan kaçınmak için sürücülerin bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, geçersiz ehliyetle araç kullanırken yakalanan sürücülerin belgelerine el konulabileceği de unutulmamalı.