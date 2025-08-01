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EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

2025 yılı ehliyet yenileme işlemleri açısından kritik bir döneme girildi. 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, son açıklamaya göre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecekti. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesine göre, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerle trafikte araç kullanmak geçersiz sayılacağı duyurulmuştu. Son günlerde ehliyet yenileme başvurularında rekor artış yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarihinin "son kez" uzatıldığını duyurdu. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yeni son tarih ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.08.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:47
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme süreci hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında 2016 öncesi alınan ehliyetler için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyordu. Bu tarihten sonra yenileme yapılmazsa; ehliyetler geçersiz sayılacak, sürücüler maddi yaptırımla karşılaşabilecekti.Yapılan son dakika açıklamasıyla son tarih uzatıldı. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEME UZATILDI!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak açıklanan son tarih, yoğunluk nedeniyle önce 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. Şimdi ise son kez uzatılarak 31 Ekim 2025'e ertelendi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"18 Kasım 2024'te alınan uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son üç ayda yapıldı."

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

2025 itibarıyla geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12.978 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu miktar, 2024'te 4.064 TL olan cezanın yeniden değerleme oranlarıyla artırılmasıyla ortaya çıktı. Eğer ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa, %25 indirimle 9.733,5 TL'ye düşüyor. Ancak, bu yüksek cezadan kaçınmak için sürücülerin bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, geçersiz ehliyetle araç kullanırken yakalanan sürücülerin belgelerine el konulabileceği de unutulmamalı.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE GEREKLİ BELGELER 2025

Eski tip ehliyetini yeni tip çipli ehliyetle değiştirmek isteyenler için yenileme ücreti oldukça uygun: 13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL. Ancak, yeni tip ehliyetini yenilemek isteyenler, kaybedenler veya çalıntı durumlarında ödenmesi gereken ücret 1.760 TL (1.420 TL değerli kağıt bedeli + 340 TL vakıf hizmet bedeli) olarak belirlenmiş. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

Yenileme işlemi için gerekli belgeler ise şunlar:

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI! 2025 ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?
  • Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport.
  • Eski sürücü belgesi: Mevcut ehliyetiniz.
  • Sürücü sağlık raporu: Aile hekiminden, devlet hastanelerinden veya özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.
  • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
  • Adli sicil belgesi: e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilebilir.
  • Kan grubu belgesi: Sağlık kuruluşundan alınabilir veya yazılı beyan sunulabilir.
  • Harç bedeli dekontu: Ödeme yaptıktan sonra saklanmalı.