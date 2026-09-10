EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak olan tercih dönemi için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 19 Nisan'da yapılan kritik sınavın sonuçlarının 14 Mayıs'ta erişimine açılması ile puanlarını öğrenen ve sıralamalarını netleştiren adaylar için bir sonraki aşama olan EKPSS tercih süreci için ÖSYM duyuları ön plana çıktı.