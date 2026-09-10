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EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi
EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi
2026 EKPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar tercih süreci için heyecanlı bekleyiş içinde. Sınavdan aldıkları puanlara göre açılacak kadrolara başvuracak adaylar, ÖSYM'den gelen resmi duyuruları takip ediyor. Peki "EKPSS tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" İşte merakla beklenen sürece dair detaylar...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:29