Trend Galeri Trend Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

2026 EKPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar tercih süreci için heyecanlı bekleyiş içinde. Sınavdan aldıkları puanlara göre açılacak kadrolara başvuracak adaylar, ÖSYM'den gelen resmi duyuruları takip ediyor. Peki "EKPSS tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" İşte merakla beklenen sürece dair detaylar...

Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:29
EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi
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2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak olan tercih dönemi için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 19 Nisan'da yapılan kritik sınavın sonuçlarının 14 Mayıs'ta erişimine açılması ile puanlarını öğrenen ve sıralamalarını netleştiren adaylar için bir sonraki aşama olan EKPSS tercih süreci için ÖSYM duyuları ön plana çıktı.

EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının kamuda istihdam edilmesini sağlayan 2026 EKPSS tercih işlemleri için resmi takvim henüz netleşmedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tarihler belli olacak.

EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

ÖSYM 2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği 2026 EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini iletebilecek. Tercih sürecinde adayların nitelik kodlarına, mezuniyet durumlarına ve kılavuzda yer alan kontenjan koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Takvimi

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör