Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı Özgür Özel'in sahnelediği siyasi piyes: CHP'nin mirasını "Y(e)" Partisi" mi göreceğiz?

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Yeni Parti hele bir yürüsün, hem boyunun ölçüsünü göreceğiz hem de o yürüyüş biçimi ile menzile varıp varamayacaklarını!" ifadelerini kullandı.

İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'Yeni Parti! "Kurumsal Hafıza Hayaleti!"' başlıklı yazısı:

"Yeni Parti mi?" diyeceğiz, yoksa CHP'nin "hizipçi genetiğine" atıfla "Yine Parti mi?" diyeceğiz. Bunu zaman gösterecek. Ancak ilk andan itibaren açık gerçekler var. CHP'den blok olarak kopan ve yeni parti kuran ekibin politik tomografisi çekildiğinde...

"Aklı, fikri CHP'de... Bedeni, dili ise Yeni Parti'de..." durumu söz konusu! Siyaset psikolojisinde, köklü bir kurumdan ayrılan kişilerin, yeni yerlerinde halâ eski kurumun refleksleri ile hareket etmesine "Kurumsal Hafıza Hayaleti" deniyor. Yeni Parti'de de bu ikilemin tüm izleri fark ediliyor.