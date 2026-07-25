Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı Özgür Özel'in sahnelediği siyasi piyes: CHP'nin mirasını "Y(e)" Partisi" mi göreceğiz?
Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı Özgür Özel'in sahnelediği siyasi piyes: CHP'nin mirasını "Y(e)" Partisi" mi göreceğiz?
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu Özgür Özel ve diğer 90 vekilin CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kurmasıyla ilgili olarak bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "Müellifinin Ekrem İmamoğlu olduğu, Özgür Özel tarafından sahnelenen bu siyasi piyes, var oluşunu 2024 yerel seçimlerinin sonuçları ile açıklamakta. Gel gör ki... O sonuç, "konjonktürel miydi yoksa kalıcı başarı mıydı?" Henüz tam olarak bilinmiyor. Neden? Çünkü, siyasi sağlaması yapılmadı." dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:02