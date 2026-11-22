TUTUKLU ÇOBANIN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sanıklar üzerlerine atılan suçları kabul etmezken bölgede çobanlık yapan tutuklu M.D.'den dikkat çeken ifadeler geldi. M.D., "Atımla eşeğim su içtiği sırada bir aracın geldiğini fark ettim, iki kez korna çaldı. O. Y., F. A.'nın aracıyla gelmiş, sonradan aracın kime ait olduğunu öğrendim. Sonra yukarı doğru gittiğimde D.Y. ve O.Y. yan yana duruyordu, D.Y. elinde siyah küçük bir tabanca vardı. Ben de selam verdim, hal hatır sorduk, sonrasında D.Y.'nin elinde silah gördüğüm için sordum. D.Y.'ye 'tavşana mı geldiniz, tabancayla tavşan da avlanmaz, silahı neden eline aldın, bir sorun mu var?' dedim, o da bana herhangi bir sorun olmadığını, gezmeye geldiklerini söyledi. Aradan 3-5 dakika geçmeden arabanın içine baktığımda bir şahsın aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturduğunu fark ettim. İkisine 'kim bu arkadaş, neden arabadan aşağı inmiyor?' diye sordum, o da 'seni ilgilendirmez, boşver, o kendi kendine orada oturuyor' dedi. Ben de kendilerine 'siz ne yapıyorsunuz? Ben Kovancılar'a gideceğim' dedim, o da 'biraz bizi bekle, Ş.Y. gelecek ondan sonra Kovancılar'a gideriz' dediler. Aradan bir yarım saat kırk dakika geçtikten sonra D. ve O. kendi aralarında kurdukları diyaloglarda 'bu çocuğu getirdik' dediler, bu çocuktan kastettikleri Mustafa'ymış. D.Y.'nin yanlarına nasıl geldiğini, yolda ne olduğunu kendi aralarında konuştular. D. Y. arabasını O. Y.'nin üzerine hızla sürmüş, O.Y.'nin haberi yokmuş gibi arabanın önünü kesmiş, babası M.Y.'nin yanında olduğunu, silahını çıkarıp Mustafa'ya uzattığını, O.Y.'nin de 'amca dur yapma yapma, araba kan olur, sonra bizim başımız belaya girer' dediğini konuştular. Sonra benim köyüme doğru gelmişler. Bunları konuştuktan sonra bir araba geldiğini fark ettim, arabayla gelen Ş.Y. imiş. O.Y. de yanındaydı, arabadan indiler" dedi.