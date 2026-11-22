"Ş.Y. SÖZ KONUSU KAZMA ÖZELLİĞİ DE OLAN BALTAYI ALDI GELDİ"
Balta detayından bahseden M.D., "Sonra evimin aşağısına doğru inmeye başladım, odun kırmak için bulundurduğum bir kısmı odun kesmek, bir kısmı da kazmaya yarayacak şekilde olan baltayı gördü, Ş.Y. söz konusu kazma özelliği de olan baltayı aldı geldi, ben de elinden tuttum, 'kazmamı yani baltamı bırak' dedim, o da 'bir baltadır, ne peşine düştün' dedi ve yine benden kürek istedi, ben de olmadığını söyledim, evin etrafında Ş.Y. bir iki tur döndü, küreği bulamadı. Ş.Y. daha önce benim meyve-sebze bahçemi görmüştü, 'orada vardır' diye söyledi, 'sen de benimle geleceksin' dedi, ben gelmeyeceğimi söyledim. Ş.Y. daha önce benim yanıma gelip gittiğinden hayvanlarımı korumak için beslediğim köpeklerin insana saldırdığını bilmektedir, bu sebeple 'benimle geleceksin' demişti, ben de geride kalan keçime göz atarım diye onunla birlikte dereye indim. Dereye indikten sonra Ş.Y. elma bahçesine gitti, bel küreğini almış. Sonra yanıma geldi, kaybolan hayvana baktıktan sonra derenin üzerinden geçerken telefonum çaldı, tanımadığım bir numara arıyordu, cevap verdim, bir erkek sesiydi, kendisini tanımıyordum. Kürtçe olarak bana 'ben yemek yemişim, gelmiyorum, benim kardeşim yemek yememiş, ben kardeşimi yemeğe göndereceğim' dedi. Bundan bir gün öncesi akşamı farklı köylerden 5-6 arkadaşım yemeğe gelmişti, yemek yedikten sonra hayvanlarıma iğne ve aşı yaptık, bu esnada bunu duyunca Ş.Y. 'he he, tamam' dedi, konuşmayı Ş.Y.'de da duymuştu. Ben de kim bu diye düşündüm. Ş.Y. benden telefonu aldı. Bir daha arama yaptı, bir iki kelime konuştular. Kapımızın önüne geldik, bel küreğini ve baltayı kapının duvarının oraya bıraktı, sonra bir arabanın geldiğini fark ettik" ifadelerini kullandı.