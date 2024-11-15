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Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Elazığ'da bir kişi konuşmak için evine gittiği kız arkadaşına dehşeti yaşattı. Tartışmaya başladığı sevgilisini ensesinden acımadan vuran şahıs ardından aynı silahla…

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:45
Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Kan donduran olay, Elazığ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ç., isimli şahıs konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına acımadan ateş etti.

Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Ensesine kurşun isabet eden S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Olayın ardından kaçan V.Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde canına kıymaya çalıştı.

Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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