Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Kan donduran olay, Elazığ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ç., isimli şahıs konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına acımadan ateş etti. Ensesine kurşun isabet eden S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan V.Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde canına kıymaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan V.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., Temmuz 2024'te yanındaki kızı öldürdükten sonra canına kıymış, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu.