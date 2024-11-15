Elazığ’da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını ensesinden vurup, ardından…

Kan donduran olay, Elazığ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ç., isimli şahıs konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına acımadan ateş etti.