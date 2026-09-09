Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.