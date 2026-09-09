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Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...
Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edilirken altın detayı kan dondurdu. Peki Üykü çiftini kim, neden öldürdü? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 12:29