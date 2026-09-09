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Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edilirken altın detayı kan dondurdu. Peki Üykü çiftini kim, neden öldürdü? İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 12:29
Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...
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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...

ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ YANAN EVDE BULUNDU

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...

ALTINLARI KAYIP

Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti sanılıyordu! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı: Meğer altınları alınıp...

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ