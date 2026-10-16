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Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Evinizi süpürmenize rağmen tozlar yerde kalıyorsa sorun cihazınızın motorunda olmayabilir. Uzmanların önerdiği ve çoğu kişinin ihmal ettiği basit bakım adımı, süpürgenizin performansını korumaya yardımcı olabilir.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:40
Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Elektrikli süpürgeniz zamanla çekim gücünü kaybediyor ve yerdeki tozları toplamayarak geride bırakıyorsa, evde yapabileceğiniz pratik bir işlem bulunuyor.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Özellikle kapı ve pencerelerin kapatıldığı, ısıtıcıların açıldığı sonbahar aylarında evlerde toz birikimi hızla artar. Süpürge uzmanları, cihazın performansını ilk günkü seviyesine çıkarmak ve motor ömrünü uzatmak için ayda bir kez sadece 10 dakika ayrılması gereken kritik temizlik adımını açıklıyor.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

TIKANAN FİLTRELER SÜPÜRGENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Elektrikli süpürgeler çekilen kir ve döküntüleri iç haznede toplarken, gözle görülmeyen küçük toz parçacıklarını yakalamak için özel filtrelere ihtiyaç duyar. Süpürgenin toz haznesi sıklıkla boşaltılsa da filtre temizliği ihmal edildiğinde cihaz kısa sürede tıkanır.

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Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Hava akışının engellenmesi, süpürgenin çekim gücünü zayıflatır, motorun aşırı ısınmasına yol açar ve cihazın sesini belirgin şekilde artırır.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Temizlik yapılmadığı takdirde ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın zeminlerdeki tozlar tam anlamıyla toplanamaz. Filtreyi ayda bir kez düzenli temizlemek, süpürgenin kullanım ömrünü uzatırken uzun vadede yeni cihaz masrafının da önüne geçer.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

ADIM ADIM SÜPÜRGE FİLTRESİ TEMİZLİĞİ

Süpürgenizin filtresini zarar vermeden ve güvenli bir şekilde temizlemek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basittir:

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Güvenlik için önce süpürgenin fişini prizden çekin ve cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Filtreyi dikkatlice çıkarın. Kablosuz süpürgelerde filtre genellikle toz haznesinin içinde yer alırken, geleneksel modellerde haznenin üstünde veya altında bulunur.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Çıkardığınız filtreyi bir çöp kovasının üzerinde hafifçe vurarak veya yumuşak bir bez yardımıyla kaba tozlarından arındırın.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Ince toz parçacıklarını tamamen uzaklaştırmak için filtreyi ılık suyun altında yıkayabilirsiniz.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Ancak yıkama işleminden önce cihazınızın kullanım kılavuzunu kontrol ederek filtrenizin yıkanabilir özellikte olduğundan emin olun.

Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Suda yıkanan filtreleri kesinlikle ıslak veya nemli şekilde cihaza takmayın. Filtrenin tamamen kuruması için en az 24 saat boyunca güvenli ve havadar bir alanda kurumaya bırakın.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör