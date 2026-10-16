Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın

Özellikle kapı ve pencerelerin kapatıldığı, ısıtıcıların açıldığı sonbahar aylarında evlerde toz birikimi hızla artar. Süpürge uzmanları, cihazın performansını ilk günkü seviyesine çıkarmak ve motor ömrünü uzatmak için ayda bir kez sadece 10 dakika ayrılması gereken kritik temizlik adımını açıklıyor.