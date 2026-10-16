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Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın
Elektrikli süpürgeniz tozları toplamamaya başladıysa dikkat! Sadece 10 dakikada çekim gücünü artırın
Evinizi süpürmenize rağmen tozlar yerde kalıyorsa sorun cihazınızın motorunda olmayabilir. Uzmanların önerdiği ve çoğu kişinin ihmal ettiği basit bakım adımı, süpürgenizin performansını korumaya yardımcı olabilir.
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:40