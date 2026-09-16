Trend Galeri Trend Yaşam Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın dosyasında, taksi şoförü Ersin Solak'ın ifadelerindeki dikkat çeken çelişki ve HTS kayıtları yeniden gündeme geldi. Yılmaz'ı son gören kişilerden biri olan taksici Ersin Solak'ın önce Elif'in telefon numarasını bilmediğini söylemesi, daha sonra genç kızın gönderdiğini öne sürdüğü mesajı anlatması soru işaretlerine neden oldu. Dosyada ayrıca Elif'in arkadaş çevresindeki Mikail, Ceyda ve Bahar'ın "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle erkekleri kandırarak para aldığı yönündeki iddialar da yeniden mercek altına alındı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:10
Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

"NUMARASINI BİLMİYORDUM" DEMİŞTİ

Daha önce Elif'in numarasını bilmediğini söyleyen taksici Ersin Solak'ın anlatımına göre, genç kız kaybolduğu gece taksiciden kendisini bıraktığı yerde beklemesini istedi. Yaklaşık 45 dakika sonra ise genç kızdan "Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç" şeklinde mesaj geldiğini belirtti.

Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

KONUMCULUK İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Dosyanın bir diğer önemli ayağını ise Elif'in arkadaş çevresine ilişkin iddialar oluşturuyor. Ailenin iddiasına göre Mikail, Ceyda ve Bahar'ın içinde bulunduğu arkadaş çevresi, erkeklerle sosyal medya veya farklı iletişim kanalları üzerinden tanışıyor, daha sonra belirlenen adreslere çağrılıyor ve burada para talep ediliyordu. Dosyadaki anlatımlarda Mikail'in, Elif'in arkadaş çevresindeki bazı kişileri yönlendiren isim olduğu iddia edildi.

Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

TAKSİ, MİKAİL VE ELİF'İN SON SAATLERİ

Dosyada dikkat çeken noktalardan biri de Elif'in kaybolmadan önceki rotasıydı. Taksici Ersin Solak, Elif'i Seyranbağları tarafındaki adresten aldığını, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra genç kızla yeniden yola çıktığını ve daha sonra Ulus'a götürdüğünü anlatmıştı. Ulus'ta ise Elif'in yanına uzun boylu ve zayıf bir erkeğin geldiği, genç kızın ATM'den para çekerek bu kişiye verdiği ve ardından ikilinin taksiye bindiği öne sürülmüştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

TELEFONUN SON SİNYALİ KRİTİK

Elif'in cep telefonunun son sinyalinin, taksici Solak'ın genç kızı bıraktığını söylediği bölge civarında kesildiği bilgisi de dosyanın en kritik ayrıntılarından biri. Bu nedenle Elif'in telefonundan gönderildiği belirtilen "Kızılay'dayım" mesajının saati ve konumu ile telefonun son baz sinyalinin karşılaştırılması önem taşıyor. Elif'in gerçekten Kızılay'a gidip gitmediği, telefonu kimin kullandığı ve bu mesajdan sonra genç kızın nerede olduğu belirlenirse, 25 Ocak 2021 gecesinin kayıp zaman diliminin önemli bir bölümünün aydınlatılması bekleniyor.

Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA