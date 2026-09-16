Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın dosyasında, taksi şoförü Ersin Solak'ın ifadelerindeki dikkat çeken çelişki ve HTS kayıtları yeniden gündeme geldi. Yılmaz'ı son gören kişilerden biri olan taksici Ersin Solak'ın önce Elif'in telefon numarasını bilmediğini söylemesi, daha sonra genç kızın gönderdiğini öne sürdüğü mesajı anlatması soru işaretlerine neden oldu. Dosyada ayrıca Elif'in arkadaş çevresindeki Mikail, Ceyda ve Bahar'ın "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle erkekleri kandırarak para aldığı yönündeki iddialar da yeniden mercek altına alındı.