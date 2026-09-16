Elif Merve Yılmaz dosyasında 5 yıl sonra kritik HTS detayı: Taksiciden çelişki dolu ifadeler! ‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama…

TELEFONUN SON SİNYALİ KRİTİK

Elif'in cep telefonunun son sinyalinin, taksici Solak'ın genç kızı bıraktığını söylediği bölge civarında kesildiği bilgisi de dosyanın en kritik ayrıntılarından biri. Bu nedenle Elif'in telefonundan gönderildiği belirtilen "Kızılay'dayım" mesajının saati ve konumu ile telefonun son baz sinyalinin karşılaştırılması önem taşıyor. Elif'in gerçekten Kızılay'a gidip gitmediği, telefonu kimin kullandığı ve bu mesajdan sonra genç kızın nerede olduğu belirlenirse, 25 Ocak 2021 gecesinin kayıp zaman diliminin önemli bir bölümünün aydınlatılması bekleniyor.