Elife Doğrul dosyasında şok detaylar! 21 yıllık tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: Kadavra köpeği o noktayı işaret etti

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2003 yılından bu yana haber alınamayan Elife Doğrul dosyasında kan donduran yeni gelişmelere sahne oluyor. Aydın Söke'de tam 21 yıl önce sırra kadem basan genç kadının cinayete kurban gittiği şüphesi giderek güçlenirken, ortaya çıkan yıllar öncesine ait 'kadavra köpeği' görüntüleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Peki, cinayet şüphelileri kimler ve cesedin yeri mi değiştirildi? İşte Türkiye'nin günlerdir konuştuğu o olayın tüm çarpıcı detayları...