Elife Doğrul dosyasında şok detaylar! 21 yıllık tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: Kadavra köpeği o noktayı işaret etti

Talip Bey ise bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak asıl failin Metin Musacalı olduğunu, hatta geçmişte bu korkunç cinayeti bazı kişilere itiraf ettiğini iddia etti. İkili arasındaki bu gerilim, olayın arkasındaki karanlık ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi.